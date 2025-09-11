Le anticipazioni de La forza di una donna svelano cosa succederà venerdì 12 settembre 2025, Bahar indaga sull'uomo che ha fatto visita a Enver, Sarp.

Puntata dopo puntata La forza di una donna riesce a tenere moltissimi telespettatori incollati al televisore con le sue intriganti vicende, tanti sono stati fino ad ora gli avvenimenti che hanno tenuto tutti con il fiato sospeso. Le trame nell’ultimo periodo sono diventate ancora più interessanti e in molti si chiedono quando la protagonista scoprirà che suo marito è ancora vivo. A quel punto quale sarà la sua reazione? Da anni lui ha una nuova identità, ma non è stato ancora spiegato cosa sia realmente accaduto.

L’amatissima soap opera turca va in onda da lunedì a venerdì su Canale 5 alle 15.45, questa settimana però terrà compagnia ai suoi affezionati fan anche durante il weekend e di sicuro li lascerà a bocca aperta con tante novità e inaspettati colpi di scena. Per i fan più curiosi sono già disponibili alcune anticipazioni relative alla puntata de La forza di una donna di domani, venerdì 12 settembre 2025. Cosa succederà?

Anticipazioni La forza di una donna 12 settembre 2025: Ceyda e Yeliz avvisano Sirin

Per sbaglio Jale dirà a Bahar che in ospedale Enver ha ricevuto la visita di un uomo che si chiama Sarp. Hatice dirà alla figlia che sicuramente si tratta del figlio del fruttivendolo perché è molto affezionato a suo marito, lei però continuerà ad avere dei dubbi. La protagonista della dizi turca cercherà di scoprire come stanno davvero le cose, specie dopo che Doruk le ha detto di aver visto suo padre nel parcheggio dell’ospedale.

Bahar nell’episodio de La forza di una donna di venerdì 12 settembre 2025 si recherà dal fruttivendolo per fare chiarezza, Yeliz e Ceyda però proveranno ad avvisare Sirin. A quest’ultima chiederanno di mettere al corrente il fruttivendolo prima dell’arrivo di Bahar. Le anticipazioni fanno poi sapere che ‘Alp’ chiederà se ci sono novità su sua madre a Suat.

