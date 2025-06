Da quando va in onda su Canale 5 La forza di una donna sta conquistando sempre di più l’attenzione di moltissimi fan con le sue toccanti vicende. In molti si chiedono cosa accadrà nei prossimi episodi e sperano che il destino della protagonista possa essere più roseo dopo i momenti drammatici che ha vissuto. Bahar sta crescendo da sola i suoi figli da quando il marito è morto, economicamente però non sta bene e questo rende tutto più difficile.

La soap opera turca tiene compagnia ai telespettatori su Canale 5 da lunedì a venerdì nella fascia oraria solitamente destinata a Uomini e Donne, alle 14.45. Moltissimi fan sono curiosi di sapere cosa vedranno nell’ultimo episodio della settimana in onda domani, venerdì 13 giugno 2025. Stando alle anticipazioni scoppierà un nuovo litigio tra Bahar e sua madre, in preda alla furia le dirà che suo padre si è tolto la vita a causa sua.

La forza di una donna, anticipazioni 13 giugno 2025: le rivelazioni di Sirin sconvolgono Bahar

Durante l’acceso litigio Sirin tornerà a casa e interverrà nella discussione in modo violento. Gli spoiler svelano che racconterà alla sorella che suo padre aveva una relazione con un’altra donna. Ma non è tutto, le dirà anche che suo marito era una persona depravata.

Non appena Bahar andrà via Enver cercherà di far tornare la calma in casa, poi dirà alla moglie che sua figlia in casa non ha lo scaldabagno. Nell’episodio di venerdì 13 giugno 2025 Hatice si recherà insieme a Sirin al centro commerciale e ordinerà uno scaldabagno per Bahar, la figlia minore quando se ne accorgerà apparirà alquanto infastidita.

Sirin svela una scioccante verità su Sarp

Le anticipazioni de La forza di una donna si lasciano sfuggire altri interessanti dettagli sulla puntata di domani. Cos’altro accadrà? Sirin racconterà alla madre di aver assistito alla morte di Sarp e le lascerà intendere che c’era qualcosa tra loro.

Ad Hatice la figlia dirà che quando è stato aggredito sul traghetto Sarp stava molestando una ragazza, dopodiché è tragicamente caduto in mare. Sconvolta dal racconto di Sirin la donna deciderà di interrompere di nuovo i rapporti con Bahar.