Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano cosa accadrà giovedì 13 novembre 2025, Bahar e Piril hanno un nuovo confronto.

Saranno ancora tanti i colpi di scena che cattureranno l’interesse dei tantissimi fan de La forza di una donna, la dizi turca che giorno dopo giorno conquista un importante successo dal punto di vista degli ascolti. Su Canale 5 gli episodi vengono trasmessi alle 16.05 da lunedì a venerdì, il sabato invece fanno compagnia ai telespettatori dalle 14.40 alle 16.30. Oltre che in televisione le puntate sono disponibili in qualunque momento in streaming sul sito Mediaset Infinity.

In molti si chiedono che piega prenderanno le trame de La forza di una donna, soprattutto sono curiosi di scoprire come evolverà il rapporto tra Sarp e Bahar ora che si sono ritrovati. Al momento i due stanno vivendo in una casa di montagna per sfuggire a Nezir, con loro però c’è anche Piril. La donna li ha raggiunti perché temeva che potessero riconciliarsi e non vuole perdere il marito consapevole che sia ancora innamorato della sua prima moglie.

Anticipazioni La forza di una donna 13 novembre 2025: Ceyda vuole farla pagare a Kamil

Doruk di notte vedrà Piril uscire dalla camera da letto e dopo averla seguita la sentirà parlare al telefono con Munir. Nella puntata che andrà in onda domani, giovedì 13 novembre 2025, anche Bahar si recherà in soggiorno perché non riuscirà a dormire. Quando le due donne si incontreranno ci sarà un altro chiarimento tra loro.

Stando alle anticipazioni de La forza di una donna Ceyda non si è ancora ripresa dopo la morte dell’amica, continuerà infatti ad essere davvero turbata e farà preoccupare Hatice, Enver e Jale, loro hanno paura che stia pensando di togliersi la vita. Nell’episodio di giovedì 13 novembre 2025 la cantante ripenserà al momento in cui Kamil ha insinuato che Yeliz potesse essere una truffatrice e avrà intenzione di fargliela pagare.

