Le anticipazioni de La forza di una donna svelano cosa succederà sabato 13 settembre 2025, Arif aiuta Yeliz e Ceyda, la salute di Bahar perggiora.

Non è previsto nessuno stop questa settimana per La forza di una donna, in onda solitamente da lunedì a venerdì alle 15.45 su Canale 5. La soap opera turca infatti farà compagnia ai suoi affezionati e tantissimi fan anche durante il weekend, quando? Alle 14.30 con ben due episodi che di certo cattureranno non poco l’interesse dei telespettatori, questi ogni giorno sono curiosi di scoprire cosa accadrà ai protagonisti.

Nel nuovo appuntamento de La forza di una donna previsto per domani, sabato 13 settembre 2025, Yeliz e Ceyda saranno molto preoccupate a causa della loro situazione economica sempre più critica. Nessuna delle due al momento ha un’entrata stabile ed è per questo che sono in difficoltà. A complicare la situazione è stato ciò che è successo con Abbas, l’uomo non ha potuto pagare l’ordine delle camicie perché è stato espulso dal Paese.

Anticipazioni La forza di una donna 13 settembre 2025: la salute di Baha peggiora

Abbas aveva fatto un importante ordine ma i soldi non arriveranno mai, le camicie quindi non sono state più vendute. Gli spoiler rivelano che a Ceyda verrà in mente un’ottima soluzione, quale? Vendere le camicie al mercato. Grazie alle sue conoscenze ci penserà Arif ad aiutarle facendo ottenere alle a Yeliz e Ceyda uno spazio al mercato.

Le anticipazioni de La forza di una donna relative agli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 sabato 13 settembre 2025 fanno sapere che Arif, Yeliz e Ceyda non diranno nulla a Bahar. I tre non vogliono farla preoccupare ancora di più in un momento così delicato per lei. La sua salute continuerà però a peggiorare, la donna riuscirà a portare i figli a scuola ma non andrà a riprenderli. La maestra di Doruk proverà più volte a contattarla, lei però non risponderà.

