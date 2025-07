Le drammatiche vicende de La forza di una donna stanno appassionando non poco i suoi fan, ogni giorno infatti sono moltissime le persone che non perdono la soap opera turca perché sono curiosi di sapere tutto quello che accadrà. Sin dall’inizio la triste storia di Bahar ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori e questi continuano a chiedersi quando e se riuscirà ad avere una rivincita personale dopo tutti i momenti drammatici che sta vivendo.

Durante il fine settimana la soap opera turca si ferma, infatti va in onda su Canale 5 alle 15.45 da lunedì a venerdì. Volete sapere cosa succederà dopo il breve stop? Sul web sono già disponibili alcune interessanti anticipazioni che svelano cosa accadrà nella puntata de La forza di una donna che verrà trasmessa lunedì 14 luglio 2025.

Anticipazioni La forza di una donna 14 luglio 2025: Enver sconvolto vuole affrontare Sirin

Come sempre tutti gli episodi dopo la consueta messa in onda in televisione possono essere visti anche in streaming sul sito Mediaset Infinity. Intanto gli spoiler rivelano che nel primo episodio della prossima settimana Nisan parteciperà ad un concorso che ha organizzato la scuola e riuscirà ad aggiudicarsi il primo premio.

La figlia di Bahar vincerà alcuni libri e un computer ma anche se lo desiderava da molto tempo deciderà di non tenerlo. Il motivo? Perché è consapevole del fatto che la madre si trova in difficoltà dal punto di vista economico, infatti per aiutarla chiederà ad Arif di aiutarla a vendere il computer. Le anticipazioni de la Forza di una donna rivelano un altro interessante dettaglio, di che si tratta? Enver leggerà il diario di Sirin, subito dopo sarà sconvolto e penserà di affrontarla.

