Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano cosa accadrà venerdì 14 novembre 2025, Nisan vede la foto di Yeliz in tv.

Sono tantissime le persone che ogni giorno seguono La forza di una donna su Canale 5 alle 16.05, i colpi di scena continuano a sconvolgere le trame e in molti si chiedono cos’altro accadrà nelle prossime puntate. La soap opera turca viene trasmessa anche il sabato, alle 14.40 con un doppio episodio e dal punto di vista degli ascolti il successo aumenta sempre di più. Il finale di stagione è ancora molto lontano e saranno ancora tante le novità che terranno tutti con il fiato sospeso.

Sarp continuerà a prendersi cura della sua famiglia nella casa di montagna con l’obiettivo di tenere tutti al sicuro dalle minacce di Nezir. L’uomo per farlo uscire allo scoperto voleva rapire Bahar e i suoi figli ma il marito è riuscito ad impedire che ciò accadesse. La protagonista avrà un altro confronto con Piril, intanto Doruk ascolterà una telefonata della donna con Munir. Cosa accadrà nella puntata che andrà in onda domani, venerdì 14 novembre 2025? Un episodio farà aumentare non poco la tensione nella casa di montagna.

Anticipazioni La forza di una donna 14 novembre 2025: Nisan vede la foto di Yeliz in tv

Alcuni spoiler trapelati sul web faranno aumentare la curiosità dei tantissimi fan della dizi turca. Questi rivelano che Doruk e Nisan resteranno coinvolti in un piccolo incidente che farà spaventare tutti. Cosa succederà? Mentre i bambini saranno nell’auto di Sarp verranno tamponati da due ragazzi che faranno una gara con le macchine dei loro genitori.

Stando alle anticipazioni de La forza di una donna nell’episodio di venerdì 14 novembre 2025 poco prima dell’incidente la figlia di Bahar vedrà una foto di Yeliz in televisione. Scoprirà cosa è successo alla donna? La mancanza di audio non permetterà a Nisan di capire perché circola una foto di Yeliz in tv, presto verranno a conoscenza della drammatica vicenda?

