Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano cosa accadrà martedì 14 ottobre 2025, Ceyda sarà molto strana e turbata, Jale scoprirà la verità.

Nella nuova settimana de La forza di una donna saranno tante le intriganti novità che terranno i suoi affezionati fan incollati allo schermo in attesa di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti dell’amatissima soap opera turca. Quotidianamente gli episodi vengono seguiti da moltissime persone, infatti dal punto di vista degli ascolti continua a conquistare un successo notevole. Le puntate vanno in onda su Canale 5 alle 16.05, molti fan però le guardano in streaming sul sito Mediaset Infinity.

Nei precedenti episodi de La forza di una donna Ceyda era al settimo cielo per il suo nuovo lavoro come babysitter del figlio di Jale, però al termine del suo primo giorno ha dovuto fare i conti con un episodio alquanto spiacevole. Cosa è successo? La dottoressa l’ha licenziata dopo averla accusata di essere una ladra. La donna infatti è convinta che abbia rubato un peluche del figlio.

Anticipazioni La forza di una donna 14 ottobre 2025: Jale scopre di aver commesso un errore con Ceyda

Ceyda apparirà davvero delusa a causa del duro atteggiamento di Jale, voleva affrontare la donna per spiegarle la verità ma non ce l’ha fatta. Nell’episodio che verrà trasmesso su Canale 5 alle 16.05 su Canale 5 domani, martedì 14 ottobre 2025, la bionda apparirà molto strana e l’amica Yeliz noterà subito che c’è qualcosa che non va.

Amareggiata per il licenziamento ingiusto Ceyda si chiuderà in se stessa e non racconterà a nessuno quello che è successo. Stando alle anticipazioni de La forza di una donna Jale scoprirà come sono andate le cose, cioè che è stato Bora a mettere il peluche nella borsa della sua babysitter per poterlo restituire a Doruk. La donna quindi non ha rubato nulla e la dottoressa si sentirà subito in colpa per il modo in cui l’ha trattata.

