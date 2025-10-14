Le anticipazioni de La forza di una donna svelano cosa succederà mercoledì 15 ottobre 2025, Jale vuole chiarire con Ceyda, Bahar va da Sirin.

Jale aveva dato la possibilità a Ceyda di lavorare per lei come babysitter di suo figlio nei precedenti episodi de La forza di una donna, dandole quindi l’opportunità di un nuovo inizio. Da quando la donna ha chiuso definitivamente con Hikmet non ha più avuto una stabilità economica e già da un po’ stava cercando un nuovo impiego. Lei era molto felice per il nuovo lavoro, le cose però non sono andate come sperava.

Ceyda è stata licenziata durante il suo primo giorno di lavoro, il motivo? Dopo aver trovato il peluche di Bora nella borsa della bionda Jale ha creduto che lei lo avesse rubato e l’ha accusata. La bionda c’è rimasta malissimo, soprattutto perché non è vero che ha commesso il furto, però in preda alla delusione è rimasta in silenzio. Stando alle anticipazioni de La forza di una donna la dottoressa dopo aver scoperto la verità si sentirà in colpa e proverà a sistemare le cose.

Anticipazioni La forza di una donna 15 ottobre 2025: Bahar chiede notizie di Sarp a Sirin

Dopo aver scoperto che era stato Bora a mettere il pupazzo nella borsa della babysitter la dottoressa si recherà nella scuola di Doruk e Nisan con la speranza di incontrare Ceyda e avere un chiarimento con lei. Le due donne però non si vedranno perché quel giorno andrà Bahar a prendere i figli a scuola.

Nella puntata de La forza di una donna che verrà trasmessa mercoledì 15 ottobre 2025 su Canale 5 alle 16.05 Bahar si recherà da Sirin per cercare di scoprire dove poter trovare Sarp. Come al solito però la sorellastra non sarà affatto disposta ad aiutarla, infatti resterà in silenzio. Le anticipazioni rivelano che l’atmosfera si scalderà, anche Hatice andrà su tutte le furie.

