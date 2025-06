Le trame de La forza di una donna continuano ad appassionare sempre di più i telespettatori, sono tante le domande che in molti si stanno ponendo in merito alla storia drammatica di Bahar. Molti fan sono convinti che la sorella della protagonista stia nascondendo qualcosa di molto oscuro, nei suoi confronti sembra provare una rabbia eccessiva che lascia pensare che possa essere in qualche modo coinvolta nella morte di Sarp.

La prossima settimana saranno tante le novità che di sicuro stupiranno non poco i telespettatori, tutti coloro che seguono la soap opera turca però dovranno avere un po’ di pazienza per scoprire cosa succederà dal momento che La forza di una donna si ferma durante il weekend. Intanto, sono emerse alcune interessanti anticipazioni in merito alla puntata di lunedì 16 giugno 2025, queste si lasciano sfuggire che Nisan nei confronti della madre proverà un forte rancore.

La forza di una donna, anticipazioni 16 giugno 2025: il gesto di Hatice infastidisce Sirin

In casa la situazione peggiorerà sempre di più nell’episodio che verrà trasmesso su Canale 5, come sempre alle 14.45, dopo la pausa del fine settimana. Stando agli spoiler i nonni di Nisan appariranno molto protettivi nei suoi confronti.

Dopo aver parlato con il marito Hatice deciderà di regalare uno scaldabagno a Bahar per dare la possibilità a lei e ai suoi figli di fare un bagno caldo senza che sia più necessario dover riscaldare l’acqua ogni volta. Il gesto della donna, però, non piacerà affatto a Sirin, tra madre e figlia infatti nasceranno nuove tensioni.

Sirin racconta la verità su Sarp alla madre

Prima del breve stop del weekend i telespettatori assisteranno ad altre interessanti vicende nella puntata de La forza di una donna di oggi. Le anticipazioni fanno sapere che Bahar litigherà di nuovo con la madre e la accuserà di essere la causa del suicidio del padre. Non appena tornerà a casa Sirin si metterà in mezzo e le dirà che suo padre era innamorato di un’altra donna e che Sarp era un depravato.

Enver cercherò di riportare la calma quando Bahar andrà via, poi dirà alla moglie che la donna in casa è senza scaldabagno. Al centro commerciale con la figlia Hatice ordinerà uno scaldabagno per Bahar, gesto che irriterà moltissimo Sirin. Alla madre la ragazza confesserà che era presente quando Sarp ha perso la vita, sul traghetto stava molestando una ragazza, le lascerà anche intendere di aver avuto una relazione con il marito della sorella. In seguito alle rivelazioni della figlia Hatice prenderà le distanze da Bahar.