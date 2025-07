Nuovi colpi di scena in vista nei prossimi episodi de La forza di una donna, soap opera turca in onda alle 15.45 su Canale 5 da lunedì a venerdì. Sono tantissime le persone che puntata dopo puntata restano davanti al televisore per apprendere ogni intrigante dettaglio in merito alle vicende dei protagonisti, sono curiosi di scoprire se le cose miglioreranno per Bahar. La donna negli ultimi anni ha dovuto affrontare non poche difficoltà, dopo la morte del marito sta crescendo i suoi figli da sola ma non è affatto semplice per lei.

Anticipazioni Beautiful, 16 luglio 2025/ Ridge pieno di dubbi su Eric, Brooke lo consola

Bahar lavora molto ma non riesce a guadagnare abbastanza per garantire alla sua famiglia una vita serena, infatti è costretta a fare molte rinunce. Da poco ha anche scoperto di essere malata, ma nonostante Jale le abbia detto di iniziare subito le cure lei sta trascurando il suo problema di salute. Le anticipazioni de La forza di una donna sulla puntata di domani, mercoledì 16 luglio 2025, fanno sapere che la protagonista scoprirà che qualcuno ha nascosto della droga nel suo appartamento e subito dopo ha fatto una segnalazione alla Polizia.

Anticipazioni Ritorno a Las Sabinas 16 luglio 2025/ Manuela distrutta, Miguel prende una drastica decisione

La forza di una donna, anticipazioni 16 luglio 2025: Bersan ha tentato di incastrare Bahar

Nel momento in cui i poliziotti faranno irruzione a casa di Bahar, però, non troveranno nulla. Il motivo? Stando agli spoiler sarà merito di Doruk. Infatti è stato lui a trovare il pacchetto in casa, credeva però che fosse un gioco ed è per questo che ha deciso di portarlo a scuola impedendo alla Polizia di trovarlo.

A cercare di far finire Bahar nei guai è stata Barsan perché non sopporta il rapporto nato tra la donna ed Arif. All’inizi, però, non verrà fuori il coinvolgimento della donna nella vicenda. Le anticipazioni di Forbidden fruit infatti rivelano che nell’episodio di mercoledì 16 luglio 2025 penseranno che sia stato Yusuf a tentare di incastrare la sua inquilina.

Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta nuove puntate/ Reyyan scopre che Mahfuz è suo padre: la reazione