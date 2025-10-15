Le anticipazioni de La forza di una donna svelano cosa succederà giovedì 16 ottobre 2025, faccia a faccia tra Bahar e Sirin, la prima perde la calma.

È un momento molto delicato per Bahar, nei precedenti episodi de La forza di una donna ha scoperto che Sarp è ancora vivo. I due hanno finalmente avuto la possibilità di rivedersi dopo più di cinque anni e per entrambi l’emozione è stata incredibile, trattenere le lacrime è stato impossibile. Dopo un breve incontro lui è andato via promettendo alla moglie che presto sarebbe tornato, lei non sa che si è risposato e ha avuto altri figli.

Stanno succedendo molte cose ai protagonisti de La forza di una donna e giorno dopo giorno gli episodi riescono a catturare l’interesse di moltissimi fan. Sono tantissimi i telespettatori che non perdono un appuntamento della soap opera turca, infatti da quando è approdata su Canale 5 gli ascolti sono sempre stati un successo. Nelle ultime settimane ci sono stati diversi cambi di orario, attualmente gli episodi vengono trasmessi alle 16.05, ma sono sempre disponibili su Mediaset Infinity in streaming.

Anticipazioni La forza di una donna 16 ottobre 2025: scoppia un’accesa lite tra Bahar e Sirin

Sarp e Bahar si rivedranno presto? In molti si stanno facendo questa domanda dopo il loro commovente incontro. Stando agli spoiler lei sarà convinta che la sorella sappia dove si trova suo marito, infatti deciderà di recarsi a casa di Enver ed Hatice per parlare con lei.

La protagonista vuole sapere dove si trova Sarp, durante il confronto con Sirin però lei non risponderà a nessuna delle sue domande. Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano che nella puntata di giovedì 16 ottobre 2025 di fronte al silenzio della sorella Bahar andrà su tutte le furie. Cosa accadrà? Scoppierà un’accesa discussione tra loro.

