Le anticipazioni de La forza di una donna svelano cosa succederà martedì 16 settembre 2025, Sarp scopre che la sua famiglia è viva.

Va in onda tra poco su Canale 5 alle 15.30 un nuovo episodio de La forza di una donna e i suoi tantissimi fan si chiedono cosa accadrà ai protagonisti. Le ultime vicende stanno catturando non poco l’attenzione dei telespettatori che attendono con ansia di scoprire quando verrà a galla la verità su cosa è davvero accaduto a Sarp dopo l’incidente. Le persone vicine a Bahar da poco sono venuti a conoscenza del fatto che l’uomo sia ancora vivo, però non vogliono che la protagonista lo scopra per evitare che la situazione possa turbarla troppo dal momento che la sua salute continua a peggiorare.

Nel parcheggio dell’ospedale il piccolo Doruk ha visto il padre ed è certo che fosse lui, lo ha anche detto alla madre ma lei pensa che il figlio lo abbia confuso con un uomo che gli somiglia. Di fronte all’insistenza del bambino ha deciso di dire la verità ai suoi figli, cioè che Sarp non tornerà più da loro perché è morto. Cosa succederà nei prossimi episodi de La Forza di una donna? Le anticipazioni si lasciano sfuggire interessanti dettagli in merito alla puntata che verrà trasmessa su Canale 5 domani, martedì 16 settembre 2025.

Anticipazioni La forza di una donna 16 settembre 2025: Sarp scopre la verità sulla sua famiglia e aggredisce Suat

Le trame prenderanno una piega sempre più interessante nei prossimi episodi dell’amata soap opera turca. Gli spoiler rivelano che Sarp scoprirà che la sua prima moglie e i loro figli non sono morti. Sconvolto dalla verità l’uomo si infurierà e aggredirà Suat. Yeliz metterà in guardia Hatice ed Enver sul fatto che Sarp si è presentato a casa loro, lei però con una scusa lo ha mandato via.

Temendo che Sarp non sia davvero andato via saranno tutti in ansia, pensano infatti che l’uomo proverà ad avvicinarsi a Nisan e Doruk. Yeliz, Enver e Hatice metteranno in atto un piano per far allontanare i bambini senza che il padre li veda. Nel frattempo Ceyda farà compagnia in ospedale a Bahar e metterà al corrente Arif su ciò che è accaduto. Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano che l’uomo andrà su tutte le furie, nell’episodio di martedì 16 settembre 2025 si recherà a casa di Enver ed Hatice per impedire a Sarp di avvicinarsi ai figli, il sarto però riuscirà a convincerlo a non fare nulla.

