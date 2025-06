È stato breve lo stop de La forza di una donna durante il weekend ma ha fatto non poco aumentare la curiosità di tutti coloro che quotidianamente restano davanti al televisore per scoprire come si evolveranno le vicende dei protagonisti. Da quando è approdata su Canale 5, da lunedì a venerdì alle 14.45, la soap opera turca sta facendo breccia nel cuore di moltissimi telespettatori. Ogni giorno, infatti, conquista un notevole successo in termini di ascolti.

Anticipazioni Beautiful, 17 giugno 2025/ Eric peggiora e anticipa la festa, Ridge scopre che il padre...

Tutti gli episodi de La Forza di una donna sono disponibili, oltre che in televisione, anche in streaming. Vederli in qualsiasi momento sarà un gioco da ragazzi, basterà infatti collegarsi sul sito Mediaset Infinity. Per i più curiosi sono già trapelate alcune anticipazioni sulla puntata di domani, martedì 17 giugno 2025. Cosa accadrà? Bahar sarà sempre più stanca a causa del doppio lavoro e finirà per perdere i sensi durante il turno di lavoro in sartoria.

Il Paradiso delle Signore, importanti novità sul cast della nuova stagione/ Chi non ci sarà a settembre

La forza di una donna, anticipazioni 17 giugno 2025: Jale si confida con Bahar, Muta accetta il suo aiuto

Gli spoiler della dizi turca in merito alla puntata di domani fanno sapere che svenendo Bahar romperà accidentalmente un ferro da stiro e si preoccuperà molto quando Sema le dirà che pretende che lei lo ripaghi dal momento che è stata lei a danneggiarlo. Lei continua a fare i conti con gravi problemi economici, a stento riesce a provvedere ai bisogno dei suoi figli e non saprebbe proprio come pagare il danno causato in sartoria.

Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano che Jale ha paura che Musa metta davvero fine al loro matrimonio e deciderà di lasciarsi sfuggire alcune confidenze con Bahar. Lei gli consiglierà di parlare dei suoi sentimenti con la moglie. Musa invece farà molta fatica a comprendere i bisogno del figlio e per riuscirci accetterà l’aiuto di Bahar. Nell’episodio di martedì 17 giugno 2025 Enver proverà a convincere la moglie ad accogliere la figlia e i nipoti nella sua vita, Hatice però sembrerà essere convinta di volerli tenere alla larga da lei.

Anticipazioni Tradimento, dramma di Selin: tenta il suicidio, Tolga la tradisce/ E finisce in manicomio