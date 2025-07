Le anticipazioni de La forza di una donna svelano cosa succederà giovedì 17 luglio 2025, la malattia di Bahar peggiora e decide di trasferirsi da Hatice.

Cosa dovranno aspettarsi i tantissimi fan de La forza di una donna dai nuovo episodi? Di certo le novità non mancheranno e spesso terranno tutti con il fiato sospeso in attesa di scoprire che piega prenderanno le vicende dei protagonisti della soap opera turca. I telespettatori oltre che in televisione, in onda alle 15.45 su Canale 5 da lunedì a venerdì, possono vedere e rivedere ogni puntata in qualsiasi momento in streaming sul sito Mediaset Infinity.

Intanto scopriamo cosa accadrà a La forza di una donna nella puntata di domani, giovedì 17 luglio 2025. Stando alle anticipazioni emerse fino ad ora Sirin dopo tutto quello che è successo cercherà di recuperare il suo rapporto con il padre. La ragazza gli regalerà una sciarpa in segno di pace, Enver però non sarà ancora pronto a riconciliarsi con la figlia, non avrà nemmeno voglia di parlarle.

Anticipazioni La forza di una donna 17 luglio 2025: Bahar sviene e mette in pericolo i suoi figli

Bahar continuerà a vivere momenti molto delicati nei nuovi episodi della dizi turca e potrà contare sulla vicinanza e il sostegno di Arif. Gli spoiler, però, fanno sapere che le sue condizioni di salute peggioreranno in fretta.

A causa della sua malattia la donna mentre sarà in cucina perderà conoscenza correndo il rischio di far scoppiare un incendio all’interno dell’appartamento. Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano che Bahar si renderà conto che al momento rischia di mettere in pericolo i suoi figli, infatti nella puntata di giovedì 17 luglio 2025 prenderà un’importante decisione. Quale? Quella di trasferirsi insieme a Nisan e Doruk a casa della madre Hatice.

