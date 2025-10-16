Le anticipazioni de La forza di una donna svelano cosa succederà venerdì 17 ottobre 2025, arrabbiata con la sorella per il suo silenzio Bahar la sfida.

Continuerà ad essere conflittuale il rapporto tra Bahar e Sirin nei prossimi episodi de La forza di una donna. Sono successe tantissime cose all’interno della loro famiglia nelle ultime settimane, nemmeno Enver riesce più ad avere un rapporto sereno con la figlia, alla moglie ha chiaramente detto che non la sopporta più a causa del suo atteggiamento. La riccia è sempre stata gelosa della sorellastra e ha cercato in tutti i modi di tenerla lontana dai suoi genitori, però non c’è riuscita.

A causa delle bugie della sorella la protagonista ha sofferto moltissimo, soprattutto quando le ha detto di essere stata l’amante di suo marito. Ora Bahar sa che Sarp non è morto, però non sa dove si trovi. Lei è convinta che Sirin sappia dove trovarlo ed è per questo motivo che ha provato ad avere un confronto con lei.

Anticipazioni La forza di una donna 17 ottobre 2025: Ceyda vuole fare un dispetto a Jale

Bahar proverà a fare delle domande alla sorellastra per scoprire dove si trova suo marito, ma lei con il suo solito atteggiamento fastidioso non risponderà e la farà andare su tutte le furie. Mantenere la calma per la moglie di Sarp sarà praticamente impossibile.

Stando alle anticipazioni de La forza di una donna, infastidita dal suo comportamento Bahar sfiderà la sorella nella puntata che verrà trasmessa alle 16.05 su Canale 5 domani, venerdì 17 ottobre 2025. Cosa succederà? Le dirà di voler andare con lei per poter conoscere il suo ‘fidanzato’ dopo che se ne è vantata a lungo. Nel frattempo Ceyda, dopo il modo in cui Jale l’ha trattata, deciderà di fare un dispetto alla dottoressa.

