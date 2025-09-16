Le anticipazioni La forza di una donna 17 settembre 2025, Sarp rimane davanti casa di Enver e Hatice, dopo un malore viene soccorso dal sarto.

Le trame de La forza di una donna stanno appassionando sempre di più tutti coloro che ogni giorno guardano la soap opera turca su Canale 5 alle 15.30. Anche questa settimana terrà compagnia ai telespettatori anche durante il weekend, però alle 14.30 e verranno trasmessi due episodi. In molti si chiedono cosa succederà ai protagonisti nei prossimi appuntamenti, di sicuro le novità lasceranno tutti senza parole.

Per coloro che non riescono a seguire le puntate in televisione ricordiamo che possono farlo in ogni momento sul sito streaming Mediaset Infinity. Per la felicità dei più curiosi sul web sono disponibili alcune intriganti anticipazioni de La forza di una donna che svelano cosa succederà nell’episodio di domani, mercoledì 17 settembre 2025. Queste fanno sapere che Sarp si recherà a casa di Hatice ed Enver e busserà con molta insistenza.

Anticipazioni La forza di una donna 17 settembre 2025: Enver aiuta Sarp dopo il malore

Quando Arif vedrà Sarp gli chiederà di andare via, per convincerlo inventerà che Hatice ed Enver sono partiti e staranno via per un po’ di tempo. Marito e moglie però sono a casa, però non hanno nessuna intenzione di parlare con ‘Alp’. Quest’ultimo non si arrenderà e continua a bussare alla loro porta per ore, in preda alla stanchezza e allo sconforto però si sentirà male.

Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano che Sarp avrà un collasso per strada nell’episodio di mercoledì 17 settembre 2025.A quel punto Enver correrà ad aiutarlo. Hatice intanto è uscita dalla porta sul retro e si è recata con Arif in ospedale da Bahar per farle visita. Il sarto farà entrare il ‘marito’ della protagonista in casa e dopo avergli dato da mangiare accetterà di rispondere alle sue domande su Bahar, Doruk e Nisan.

