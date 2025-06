Le anticipazioni de La forza di una donna svelano cosa succederà mercoledì 18 giugno 2025, Sirin darà tutta la colpa alla madre, Bahar scopre che Yeliz...

In onda da poche settimane su Canale 5, alle 14.45 da lunedì a venerdì, La forza di una donna sta conquistando sempre di più l’attenzione di moltissimi telespettatori. Questi, infatti, attendono ogni giorno con ansia il nuovo episodio e chi non riesce a seguirlo in televisione può tranquillamente vederlo in streaming in qualsiasi momento sul sito Mediaset Infinity. In molti continuano a chiedersi come mai Sirin provi così tanto astio nei confronti della sorella, sempre cupa e misteriosa è evidente che stia nascondendo qualcosa ma al momento non sono emersi molti dettagli sul passato.

Intanto i tantissimi fan de La forza di una donna possono scoprire alcuni dettagli in anteprima sulla puntata che verrà trasmessa su Canale 5 domani, mercoledì 18 giugno 2025. Le anticipazioni fanno sapere che l’insegnante di Sirin le chiederà di incontrarsi perché vuole capire il motivo della sua assenza durante le ultime lezioni.

La forza di una donna, anticipazioni 18 giugno 2025: Sirin addossa tutta la colpa alla madre

Saranno tanti i colpi di scena che sorprenderanno non poco i telespettatori nei prossimi episodi, loro non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà. In molti si stanno affezionando al personaggio di Bahar e sperano che nei prossimi episodio potrà finalmente vivere momenti sereni e felici lasciandosi tutta la sofferenza alle spalle.

Sirin inventerà una storia al suo professore nell’episodio di mercoledì 18 giugno 2025. Le anticipazioni de La forza di una donna svelano che darà tutta la colpa a sua madre. Nel frattempo Bahar riceverà un invito da Yeliz per andare alla festa di compleanno di Teoman. Lei inizialmente dirà di no ma l’amica riuscirà a convincerla. Per andare all’evento la donna affiderà i suoi figli a Durdane ma quando arriverà scoprirà che Yeliz non le ha detto la verità.

