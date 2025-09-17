Le anticipazioni de La forza di una donna svelano cosa succederà giovedì 18 settembre 2025, Arif chiede a Bahar di sposarlo in ospedale, lei...

Le vicende sempre più intriganti de La forza di una donna continuano a catturare l’interesse di moltissimi fan che si chiedono quotidianamente cosa accadrà ai protagonisti. Moltissime sono le persone che puntata dopo puntata restano davanti al televisore per non perdere tutti i dettagli, infatti dal punto di vista degli ascolti l’amata soap opera turca conquista sempre ottimi risultati. Ma cosa accadrà nei prossimi episodi? Come sempre saranno tante le novità e lasceranno i telespettatori senza parole.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 alle 15.30 da lunedì a venerdì, questa settimana non si fermerà nemmeno durante il weekend e farà compagnia ai suoi affezionati fan con ben due episodi alla volta. Gli episodi sono disponibili anche in streaming, dove? Sul sito Mediaset Infinity, dove potrete guardarli in qualsiasi momento. Intanto sono trapelate alcune anticipazioni sulla puntata di domani, giovedì 18 settembre 2025, Bahar in ospedale riceverà una visita inaspettata.

Sarà la donna che ha avuto una relazione clandestina con il primo marito di Hatice a recarsi in ospedale per fare visita a Bahar. Nel frattempo Sarp sarà davvero sconvolto dopo che ha scoperto tutta la verità sulla sua prima famiglia. Per anni ha creduto che fossero morti e ha sofferto moltissimo, adesso che sa che sono vivi vorrebbe andare da loro.

Stando alle anticipazioni de La forza di una donna Enver nell’episodio di giovedì 18 settembre 2025 chiederà a Sarp di restare alla larga dalla sua prima moglie e dai loro figli. Confesserà poi all’uomo che Bahar ha una grave malattia. Intanto Arif in ospedale chiederà alla sua amata di diventare sua moglie, poco dopo però Bahar si sentirà male.

