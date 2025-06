Le anticipazioni de La forza di una donna svelano cosa accadrà giovedì 19 giugno 2025, Bahar trova i figli turbati poi scopre di essere stata sfrattata.

Dopo che l’amica l’ha convinta Bahar ha lasciato i suoi figli con Durdane per andare alla cena di compleanno Teoman e stando alle anticipazioni de La forza di una donna Hakan manifesterà un chiaro interesse nei suoi confronti. Nella puntata che andrà in onda domani, giovedì 19 giugno 2025, lei farà capire all’uomo di non avere nessuna speranza quindi non potrà fare a meno che rassegnarsi.

La dizi turca che tiene compagnia a molti telespettatori su Canale 5, alle 14.45 da lunedì a venerdì, conquista sempre di più l’attenzione di tantissime persone. Queste, infatti, ogni giorni aspettano con ansia il nuovo episodio e chi non riesce a seguirlo sul piccolo schermo può guardarlo quando vuole sul sito Mediaset Infinity in streaming. Nella puntata di domani Bahar farà un’amara scoperta non appena tornerà a casa.

La forza di una donna, anticipazioni 19 giugno 2025: Nisan turbata, Yusuf sfratta Bahar e i suoi figli

Ci saranno momenti di grande tensione in casa tra la donna e i suoi figli. Stando agli spoiler trapelati sul web sulla puntata di domani, Bahar scoprirà che i bambini hanno letto l’articolo che accusa Sarp di essere un pervertito e Nisas apparirà alquanto sconvolta. Preoccupata per i suoi figli proverà a parlare con loro per spiegargli meglio la situazione.

Bahar dovrà fare i conti con un’altra cattiva notizia nell’episodio di giovedì 19 giugno 2025. Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano che troverà un biglietto in cui Yusuf le comunica lo sfratto e in preda alla disperazione correrà da Arif per chiedere il suo aiuto.

Arif cerca di aiutare Bahar, lei si arrabbia con la figlia

Arif proverà a parlare con suo padre per convincerlo non sfrattarli però sarà inutile, l’uomo infatti non sembrerà essere affatto intenzionato cambiare idea. Bahar noterà che in casa è sparita la foto del marito e il figlio le dirà che Nisan l’ha gettata via.

Gli spoiler de La forza di una donna rivelano che Bahar si arrabbierà con la figlia e lei scoppierà in lacrime. Nel frattempo Musa conoscerà l’ex fidanzato di sua moglie, Sinan. Convinto che si tratti di un semplice collega lo inviterà a cena a casa loro, lui porterà anche la sua fidanzata.