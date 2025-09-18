Le anticipazioni de La forza di una donna svelano cosa succederà venerdì 19 settembre 2025, Sarp vede Nisan e Doruk in ospedale, la figlia scopre che...

Quotidianamente sono tantissimi i telespettatori che si piazzano davanti alla televisione per guarda il nuovo episodio de La forza di una donna, dove? Su Canale 5 alle 15.30, nel weekend invece la soap opera turca verrà trasmessa alle 14.30 con due episodio alla volta che di sicuro cattureranno non poco l’interesse dei fan. Sin dall’inizio le puntate hanno appassionato moltissime persone con le sue intriganti e commoventi vicende, la protagonista sta affrontando molte difficoltà e presto sicuramente scoprirà che suo marito è ancora vivo.

Bahar nell’ultimo periodo si sta avvicinando sempre di più ad Arif, l’uomo le ha già confessato il suo amore e le ha dato un bacio in ospedale. Anche lei si lascerà andare nei suoi confronti o il ritorno di Sarp cambierà tutto? Quest’ultimo sta vivendo momenti pieni di dolore dopo le recenti scoperte, pieno di dubbi ha aperto le tombe della sua famiglia e ha scoperto che i loro corpi non c’erano, ha però trovato lì il cadavere di sua madre. Cosa accadrà nei prossimi episodi de La forza di una donna? I colpi di scena non mancheranno, sul web sono già trapelate alcune anticipazioni che lasceranno i fan senza parole.

Anticipazioni La forza di una donna 19 settembre 2025: Nisan fa una sconvolgente scoperta su Sarp

Saranno ancora tante le novità che terranno i tantissimi fan della dizi turca incollati al televisore, ricordiamo però che tutte le puntate sono sempre disponibili anche sul sito streaming Mediaset Infinity. Nell’episodio di domani Sarp dopo essersi recato in ospedale vedrà i suoi figli, Doruk e Nisan, ma sarà costretto ad andare via senza vedere Bahar non appena vedrà uno degli uomini di Nezir.

Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano che Doruk inizierà a pensare che sia solo un sogno il fatto che il padre sia tornato, Nisan invece conosce la verità ma per non turbare la madre dovrà mantenere il segreto. La bambina farà un’altra scoperta nell’episodio di venerdì 19 settembre 2025, cioè che Sarp ha avito altri figli.

