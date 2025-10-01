Le anticipaizioni de La forza di una donna svelano cosa succederà giovedì 2 ottobre 2025, Sirin sorprende i genitori con il suo cellulare.

Le vicende stanno diventando sempre più intriganti a La forza di una donna e i suoi affezionati fan continuano a chiedersi cosa accadrà ai protagonisti nelle prossime puntate. Quotidianamente succede sempre qualcosa che cattura l’interesse dei telespettatori, questi restano sempre incollati al televisore per non perdere nessun dettaglio. Nelle ultime settimane ci sono stati diversi cambi di programmazione, la soap opera turca però in termini di ascolti non ne ha mai risentito.

Al momento gli episodi de La forza di una donna vengono trasmessi su Canale 5 alle 16.06 da lunedì a venerdì. La dizi turca fa compagnia ai suoi tantissimi fan anche il sabato, però alle 14.20. È bene ricordare che tutte le puntate oltre ad andare in onda in televisione sono sempre disponibili anche in streaming sul sito Mediaset Infinity. Volete sapere cosa succederà nell’appuntamento previsto per domani, giovedì 2 ottobre 2025? Di certo le novità non mancheranno.

Anticipazioni La forza di una donna 2 ottobre 2025: Nisan ha una crisi di pianto

Nei precedenti episodi Sarp ha finalmente visto i suoi figli, ha avuto la possibilità di rivedere anche la sua prima moglie, in quel momento però lei stava dormendo in ospedale. L’uomo non riesce a smettere di pensare alla sua famiglia e vorrebbe recarsi da loro, Munir lo ha però avvisato del fatto che Nezir sorveglia la casa di Bahar con lo scopo di sorprenderlo se andrà a trovarli.

Intanto, Enver e Hatice riusciranno a prendere il telefono della figlia nella puntata di domani, giovedì 2 ottobre 2025. Cosa vogliono fare? Il loro obiettivo è quello di distruggerlo, Sirin però li sorprenderà con il suo cellulare. Le anticipazioni de La forza di una donna svelano che Nisan scoppierà improvvisamente a piangere mentre Arif accompagnerà lei e il fratello a scuola, il motivo della sua crisi però non sarà noto.

