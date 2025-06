Le anticipazioni de La forza di una donna svelano cosa succederà venerdì 20 giugno 2025, Hatice e il marito stanno con i nipoti malati, Sirin si infuria.

A breve La forza di una donna si fermerà per la solita pausa del weekend ma prima scopriamo cosa succederà nell’ultimo episodio settimanale, in onda venerdì 20 giugno 2025. Sul web sono trapelate alcune interessanti anticipazioni e i fan più curiosi di sicuro non potranno fare a meno di leggerle per scoprire cosa accadrà ai protagonisti. Giorno dopo giorno la soap opera turca continua a catturare l’attenzione di moltissimi fan.

Sono sempre più accattivanti le vicende de La forza di una donna e i telespettatori si chiedono quotidianamente se Bahar riuscirà ad avere una rivincita personale dopo tutta la sofferenza e le difficoltà che sta affrontando. Stando alle anticipazioni relative alla puntata di venerdì 20 giugno 2025 la sua vicina di casa continuerà ad insistere con Yusuf affinché l’uomo la sfratti. Dopo che li ha visti insieme ha paura che possa riferirlo al marito e in quel caso l’uomo non si limiterebbe solo a picchiarla come fa solitamente.

La forza di una donna, anticipazioni 20 giugno 2025: Hatice ed Enver dai nipoti, Sirin si infuria

Doruk e Nisan non si sentiranno bene nell’episodio di domani, gli spoiler fanno sapere che entrambi si ammaleranno ma la madre sarà in difficoltà perché non può più assentarsi dal lavoro. Bahar dovrà trovare in fretta una soluzione, alla fine deciderà di chiedere aiuto a Enver.

Nonno Enver sarà felicissimo di dare una mano e di trascorrere un po’ di tempo con i suoi adorati nipoti, a quanto pare però dimostrerà in questa occasione di non essere capace. Le anticipazioni de La forza di una donna di venerdì 20 giugno 2025 rivelano che anche Hatice sarà costretta recarsi dai bambini per prendersi cura di loro. Marito e moglie non diranno nulla a Sirin, ma quando lei scoprirà che sono andati dai nipoti per aiutare Bahar andrà su tutte le furie.

