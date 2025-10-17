Le anticipazioni de La forza di una donna svelano cosa succederà sabato 18 ottobre 2025, Piril cerca di fare pace con Sarp, Bahar riceve un messaggio.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 anche di sabato, ma in una fascia oraria diversa. Quando? Alle alle 14.20 e terrà compagnia ai suoi affezionati fan con ben due episodi. Un doppio appuntamento che di sicuro regalerà tanti colpi di scena a tutti coloro che quotidianamente restano davanti alla televisione per non perdere le intriganti vicende della soap opera turca. Stando alle anticipazioni negli episodi che verranno trasmessi domani, sabato 18 ottobre 2025, Sirin si recherà ad un appuntamento con Piril insieme a Suat.

Proveranno a convincere la moglie di ‘Alp’ che la riccia può aiutarli a liberarsi di Bahar, faranno quindi un nuovo accordo per evitare che Sarp torni con la sua prima moglie. Jale prenderà un appuntamento alla protagonista con una pedagogista per aiutare i suoi figli in un momento così delicato. Da poco hanno scoperto che il padre è vivo, però dovranno accettare che non vive insieme a loro. Nel frattempo Enver spenderà senza indugio i soldi di Hatice. Lui è convinto che derivino della sua liquidazione, la donna però si sentirà in colpa.

Anticipazioni La forza di una donna 18 ottobre 2025: Piril cerca la pace con Sarp, Bahar riceve un messaggio

Non appena Hatice non troverà più il denaro di Sarp chiederà subito spiegazioni alla figlia, Sirin però farà finta di non sapere nulla. In preda allo sconforto si chiuderà in camera e scoppierà a piangere, Enver capirà che la moglie non è serena e le chiederà spiegazioni. La donna dirà al sarto che a farla piangere è la tensione che c’è tra lui e la figlia, per farla stare meglio Enver deciderà quindi di fare pace con la riccia.

Nelle puntate de La forza di una donna in onda domani, sabato 18 ottobre 2025, Piril proverà a riappacificarsi con il marito. La donna seguirà il consiglio del padre, infatti metterà in mezzo i loro figli per convincerlo ad andare insieme da qualche parte. Le anticipazioni rivelano che Sarp manderà un messaggio a Bahar chiedendole di vedersi al più presto. Lei chiederà ad Arif di smettere di aiutarla perché non crede di meritare la sua gentilezza e le sue attenzioni.

