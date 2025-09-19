Le anticipazioni de La forza di una donna svelano cosa succederà sabato 20 settembre 2025, la verità su Bahar turba Sarp, Sirin accetta di donare il midollo

Nemmeno questo weekend La forza di una donna non andrà in pausa, infatti farà compagnia ai suoi affezionati fan sia sabato che domenica su Canale 5 alle 14.30 con ben due episodi che di sicuro cattureranno non poco il loro interesse. Cosa succederà? Puntata dopo puntata sono sempre tanti i colpi di scena che lasciano tutti senza parole, le ultime vicende hanno tenuto incollati al televisore moltissimi telespettatori, questi sono curiosi di sapere cosa succederà tra Bahar e il suo grande amore Sarp.

Per ben cinque anni la protagonista ha creduto che il marito fosse morto, da poco abbiamo scoperto che anche lui pensava che sua moglie e i loro figli fossero morti. L’uomo è rimasto sconvolto quando ha scoperto che in realtà sono ancora vivi e naturalmente vorrebbe vederli. Stando alle anticipazioni de La forza di una donna nelle puntate di domani, sabato 20 settembre 2025, Sarp scoprirà una scioccante verità durante una profonda chiacchierata con Ceyda ed Enver. Di che si tratta? Gli diranno che è gravemente malata, morirà se non si sottoporrà al più presto al trapianto di midollo.

Anticipazioni La forza di una donna 20 settembre 2025: Sirin donerà il midollo, in cambio vuole…

In ospedale Arif apparirà molto deluso quando Bahar si toglierà l’anello che lui le ha regalato per farle la proposta di matrimonio. I due appariranno molto complici, lei però non è ancora pronta a parlare della loro relazione con Nisan e Doruk. Nel frattempo Yesim si metterà nei guai, cosa succederà? Quando troverà le prove che Nezir non è in coma lui la farà rapire.

Le anticipazioni de La forza di una donna relative agli episodi di sabato 20 settembre 2025 Sirin parlando con Suat ribadirà il suo obiettivo, cioè rovinare Bahar. Intanto Sarp chiederà aiuto a Piril affinché possa trovare la sorella della sua prima moglie e costringerla a donarle il midollo. ‘Alp’ verrà portato dalla moglie a casa di Suat, la riccia accetterà di donare il midollo a Bahar ma in cambio vuole qualcosa da Sarp.

