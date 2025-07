Le anticipazioni de La forza di una donna svelano cosa succederà lunedì 21 luglio 2025, Bahar e i figli vanno a vivere da Hatice, Jale si preoccupa per lei.

Per Bahar continuerà ad essere un momento davvero complicato, nei precedenti episodi de La Forza di una donna ha scoperto di essere malata e ha capito che non può prendersi cura da sola dei suoi figli perché ha già rischiato di metterli in pericolo a causa dei continui svenimenti. Gli affezionati fan della soap opera turca, trasmessa su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 15.45, si chiedono cosa accadrà alla donna e agli altri protagonisti, le trame diventeranno sempre più interessanti.

Tra poco su Canale 5 andranno in onda gli ultimi episodi previsti per questa settimana, durante il weekend infatti La forza di una donna non tiene compagnia ai telespettatori. Molti di loro stanno già andando a caccia di spoiler per scoprire cosa succederà dopo il breve stop. Sul web sono disponibili alcune interessanti anticipazioni relative agli episodi di lunedì 21 luglio 2025, queste svelano che Bahar si trasferirà a casa di Hatice insieme a Doruk e Nisan per farsi aiutare.

La forza di una donna, anticipazioni 21 luglio 2025: Hatice e Sirin poco ospitali con Bahar e i suoi figli

Enver farà di tutto per mettere Bahar e i suoi figli a loro agio, e lei sarà più serena all’idea di non dover affrontare la malattia da sola. A differenza di Enver però Hatice e Sirin non li accoglieranno al meglio, sarà infatti palese che non sono felici di dover vivere tutti insieme.

Per chi non lo sapesse La forza di una donna è disponibile non sono in televisione ma anche in streaming, sul sito Mediaset Infinity, i fan della soap hanno quindi la possibilità di vedere o rivedere gli episodi in qualsiasi momento. Stando alle anticipazioni Nisan nelle puntate di lunedì 21 luglio 2025 farà un sogno strano sul padre. Intanto Jale chiederà a Yeliz di controllare Bahar, quest’ultima dovrebbe far sapere ai familiari che dovrebbe al più presto fare degli esami indispensabili per il trapianto di midollo osseo.

