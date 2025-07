Le anticipazioni de La forza di una donna svelano cosa succederà martedì 22 luglio 2025, Bahar ha bisogno del trapianto, Enver e Hatice scoprono tutto.

La situazione di Bahar continuerà a complicarsi nelle prossime puntate de La forza di una donna. Di recente la programmazione della soap opera turca è cambiata di nuovo, adesso terrà compagnia ai telespettatori con due episodi al giorno su Canale 5, da lunedì a venerdì dalle 15.45. Stando alle anticipazioni relative all’appuntamento di domani, martedì 22 luglio 2025, Sinan dirà alla protagonista che dovrà sottoporsi al più presto ad un trapianto di midollo osseo.

Anticipazioni Beautiful, 22 luglio 2025/ Steffy disapprova la relazione tra Thomas e Hope, Brooke è d'accordo

Il medico consiglierà a Bahar di parlare con i suoi familiari per capire se uno di loro è compatibile. Intanto Arif sarà sempre più presente nella sua vita e deciderà di accompagnarli nel locale in cui si esibirà Ceyda quando scoprirà che la donna ha invitato la sua ex inquilina, Hatice ed Enver. Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano che Hikmet rovinerà la serata della sua amante mentre lei canterà di fronte a molte persone, l’uomo infatti obbligherà tutti a girarsi di spalle durante l’esibizione della donna.

Come finisce La Forza di una donna e chi muore: l'ultima puntata (choc) della soap turca

Anticipazioni La forza di una donna 22 luglio 2025: Hatice ed Enver scoprono che Bahar è malata

Ceyda non riuscirà più a sopportare il minaccioso e violento atteggiamento di Hikmet, troverà infatti il coraggio di affrontarlo. Gli spoiler fanno sapere che Bahar perderà di nuovo i sensi, questa volta davanti ai suoi figli, ed Enver per non farli preoccupare cercherà di risolvere la situazione.

In seguito all’ennesimo malore Bahar verrà ricoverata in ospedale, lì Hatice ed Enver scopriranno da Jale che la donna ha una grave malattia. Stando alle anticipazioni de La forza di una donna Sirin cercherà di prendere il telefono della sorellastra ma non ci riuscirà. Nelle puntate di martedì 22 luglio 2025 Arif andrà a trovare Bahar e resterà al suo fianco quando scoprirà che è malata. Poco dopo l’uomo scoprirà da Yeliz la verità su Sirin, lo metterà anche al corrente del fatto che la ragazza si inviava da sola dei messaggi dal telefono di Sarp.

Beautiful, anticipazioni puntate americane: morte choc e tragedia nel finale/ Luna Nozawa scatena il caos