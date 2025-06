Le anticipazioni de La forza di una donna svelano cosa succederà lunedì 23 giugno 2025, Bahar in preda alla disperazione, Hatice compie un gesto estremo.

Dopo la breve pausa del fine settimana ci saranno molte interessanti novità nei nuovi episodi de La forza di una donna che con le sue accattivanti vicende tiene moltissime persone incollate al televisore. La dizi turca va in onda su Canale 5 da quando Uomini e Donne si è fermato per la pausa estiva, infatti viene trasmesso alle 14.45 da lunedì a venerdì.

Cosa dovranno aspettarsi i tantissimi fan de La forza di una donna nella puntata che andrà in onda su Canale 5 lunedì 23 giugno 2025? Sul web è già emersa qualche interessante anticipazione, ma prima di scoprire cosa succederà ricordatevi che potete vedere gli episodi in qualsiasi momento sul sito streaming Mediaset Infinity. Dopo che Yusuf l’ha costretta a lasciare l’appartamento Bahar sarà disperata, proverà a fingere di essere serena davanti ai suoi figli ma deve trovare una soluzione al più presto.

La forza di una donna, anticipazioni 23 giugno 2025: Sirin e Hatice finiscono in ospedale

La situazione tuberà non poco Nisan, la ragazzina stava già vivendo un periodo difficile per non essere ancora riuscita ad inserirsi a scuola. Gli spoiler fanno sapere che i nuovi problemi familiari faranno peggiorare lo stato d’animo della bambina. È trapelato un altro dettaglio che spiazzerà non poco i telespettatori, di che si tratta? Hatice troverà Sirin in fin di vita.

La reazione della donna terrà tutti col fiato sospeso, infatti per mettere fine alle loro sofferenze deciderà di compiere un gesto disperato. Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano che Hatice e sua figlia verranno portate in ospedale in gravissime condizioni. Intanto Bahar continuerà a pensare al marito e ai loro ricordi del passato. Ripenserà al momento in cui hanno incontrato la madre di Sarp e lei provò molta gelosia pensando che fosse la sua amante.

