Le anticipazioni de La forza di una donna svelano cosa succederà mercoledì 23 luglio 2025, Sirin scappa di casa, Hatice disperata prende una decisione.

Saranno tante le novità nei prossimi appuntamenti de La forza di una donna, in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 15.45. Per la gioia dei fan più curiosi sono già emerse interessanti anticipazioni sul web in merito alle puntate di domani, mercoledì 23 luglio 2025. Cosa succederà ai protagonisti? Yeliz farà visita a Bahar in ospedale per dirle una cosa importante, ma non potrà farlo perché arriveranno anche Arif e Ceyda. Hikmet si presenterà poi sotto casa della sua ex amante per chiederle di tornare insieme, di fronte al suo rifiuto penserà che abbia un altro uomo.

Hikmet andrà a parlare con Bersan, la donna insinuerà che possa essere Enver il nuovo amante di Ceyda. Stando agli spoiler, nelle puntate di mercoledì 23 luglio 2025 Enver chiederà a Sirin di cedere la sua camera a Bahar non appena tornerà dall’ospedale, lei però si rifiuterà di farlo. Hatice, per evitare malumori, deciderà di scambiare la loro camera da letto con quella della figlia e dei suoi figli, Sirin però non la prenderà affatto bene. In preda alla gelosia la ragazza penserà ad un piano per non donare il sangue alla sorella. Bahar andrà a scuola a prendere i bambini e rischierà di essere travolta con l’auto dalla madre di Sarp. Intanto Hikmet si recherà a casa di Enver ma capirà subito che l’uomo non ha una relazione con Ceyda.

Anticipazioni La forza di una donna 23 luglio 2025: Hatice prende una decisione dopo la fuga di Sirin

Le trame della soap opera turca faranno incuriosire sempre di più i telespettatori. Negli episodi di domani Sirin non riuscirà più a tollerare la presenza della sorella in casa e deciderà di scappare via con l’aiuto di Levent. Hatice in preda allo sconforto accuserà Bahar di essere la responsabile del gesto della figlia, lei però sarà presa da altro, continuerà infatti a tormentarsi pensando che il marito possa essere ancora vivo.

Hatice sarà disperata per la fuga di Sirin, in realtà si tratta dell’ennesima messa in scena, spera infatti che i genitori mandino via Bahar e i suoi figli. La ragazza tornerà a casa con qualche ferita e dirà di essere stata aggredita al parco, li farà poi sentire in colpa dicendo che non era rientrata a casa perché non si sente più la benvenuta. Hatice prenderà una decisione, quale? Mettere la casa in vendita per dare dei soldi a Bahar, così facendo potrà prendere una casa in affitto e una badante che si occupi di loro, Enver però non sarà d’accordo. Il trambusto che si creerà farà dimenticare a tutti il compleanno di Nisan.

