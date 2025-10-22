Le anticipazioni de La forza di una donna svelano cosa succederà giovedì 23 ottobre 2025, Hatice fa una scoperta che la sconvolge e discute con Sirin.

Nel momento in cui gli affezionati fan de La forza di una donna hanno scoperto che Sarp era vivo hanno subito immaginato una romantica riconciliazione con Bahar, pian piano però sono venute a galla molte verità. L’uomo nell’incidente non è morto ma gli hanno fatto credere che la moglie e i figli fossero morti ed è per questo che ha deciso di voltare pagina. ‘Alp’ ha sposato Piril e dalla loro unione sono nati due figli.

Anche Bahar dopo aver rivisto Sarp ha creduto che tutto potesse tornare come prima, ma non sarà così. Ingannata dalla sorella ha visto il marito con la sua nuova famiglia e ciò che ha scoperto l’ha turbata moltissimo. Ancora una volta la protagonista de La forza di una donna ha dovuto affrontare un grande dolore, le hanno anche detto di aver preso i suoi figli facendola spaventare moltissimo.

Anticipazioni La forza di una donna 23 ottobre 2024: Hatice fa una scoperta che la sconvolge

Nell’ultimo periodo Bahar aveva ritrovato un po’ di serenità anche grazie alla vicinanza di Arif, voleva anche accettare di convolare a nozze con lui. Però, dopo aver capito che la figlia soffriva ha deciso di prendere le distanze da lui e lo ha allontanato ancora di più dopo aver rivisto Sarp.

Bahar ha dovuto fare i conti con una dolorosa delusione, però Doruk e Nisan saranno salvi nella puntata che andrà in onda giovedì 23 ottobre 2025 e questo renderà felice sia lei che i suoi cari. Altre novità in vista nella puntata di domani, le anticipazioni de La forza di una donna svelano che Hatice avrà una discussione con Sirin. Il motivo? Perché farà una scioccante scoperta mentre sistemerà la sua stanza.

