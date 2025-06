Le anticipazioni de La forza di una donna svelano cosa succederà martedì 24 giugno 2025, Bahar decide di aiutare Hikmet, Enver le vieta di vedere Hatice...

Gli affezionati fan de La forza di una donna staranno con il fiato sospeso nei nuovi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.45 da lunedì a venerdì. L’ultimo appuntamento della scorsa settimana si è concluso con Hatice sconvolta dopo aver trovato la casa totalmente a soqquadro a causa di una crisi di Sirin. Stando alle anticipazioni trapelate sul web la troverà in fin di vita e deciderà di compiere anche lei un gesto disperato per non soffrire più.

Saranno momenti di grande apprensione per i telespettatori, intanto è bene ricordare che gli episodi de La forza di una donna sono sempre disponibili in streaming sul sito Mediaset Infinity, un’ottima alternativa per tutti coloro che non possono seguire la messa in onda della dizi turca sul piccolo schermo. Le anticipazioni relative alla puntata di domani, martedì 24 giugno 2025, rivelano che Hatice sarà ancora ricoverata in terapia intensiva ed Enver resterà sempre al suo fianco.

La forza di una donna, anticipazioni 24 giugno 2025: Bahar vuole vedere la madre, Enver è contrario

A differenza della madre Sirin starà meglio nell’episodio di domani, infatti verrà dimessa presto dall’ospedale. Stando agli spoiler una donna farà un’inaspettata visita a Bahar e deciderà di aiutare Hikmet a tenere il segreto su Ceyda. Lui per restituirle il favore convincerà Yusuf a non mandarla via.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che nella puntata di martedì 24 giugno 2025 Bahar scoprirà che Sirin e Hatice sono finite in ospedale e si preoccuperà. Il suo desiderio sarà quello di vedere la madre, Enver però si opporrà. Il motivo? Preferisce che resti lontana per evitare di turbare ancora di più la sorella. La dottoressa Jale, però, deciderà di aiutare di nascosto Bahar.

