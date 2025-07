Le anticipazioni de La forza di una donna svelano cosa succederà giovedì 24 luglio 2025, Hatice si riconcilia con Bahar, Arif sconvolto.

Turbata da tutto ciò che le sta accadendo ultimamente nella sua vita Bahar ha dimenticato il compleanno della figlia, nelle puntate de La forza di una donna che andranno in onda su Canale 5 giovedì 24 luglio 2025 la piccola Nisan farà notare alla sua famuglia che si sono dimenticati della ricorrenza. Sia la protagonista che i suoi familiari si sentiranno subito in colpa. Sono trapelati intriganti anticipazioni che cattureranno sempre di più l’attenzione degli affezionati fan della soap opera turca, questi ogni giorno la seguono per scoprire tutto quello che succederà.

Da lunedì a venerdì vanno in onda ben tre episodi al giorno, su Canale 5 dalle 15.45, però sono disponibili anche in streaming sul sito Mediaset Infinity. Intanto le anticipazioni de La forza di una donna rivelano che Hikmet, nelle puntate di domani, riuscirà a far recare Ceyda a casa di Enver e quando si incontreranno le dichiarerà il suo amore. Quale sarà la sua reazione? Gli dirà di essere disposta a tornare insieme a lui, però solo se lascerà sua moglie.

Anticipazioni La forza di una donna 24 luglio 2025: Hatice si riconcilia con Bahar, Arif sconvolto

Dopo che Hikmet le dirà che Arif convolerà a nozze con Bahar lei in preda alla rabbia lo metterà al corrente della relazione clandestina tra Ceyda e Yusuf. Intanto Hatice dirà alla figlia che dovrà andare a vivere da un’altra parte, una notizia che la getterà ancora una volta nello sconforto. La donna, però, cercherà ancora una volta di essere forte per far trascorrere a Nisan un sereno e felice compleanno.

Negli episodi de La forza di una donna che verranno trasmessi su Canale 5 domani, giovedì 24 luglio 2025, tutte le bugie di Sirin verranno finalmente a galla. Delusa dalla figlia Hatice deciderà di riconciliarsi con Bahar. Quest’ultima dopo aver fatto pace con la madre accetterà di rimanere a casa sua insieme a Doruk e Nisan. Stando alle anticipazioni Sirin prometterà che si farà seguire da uno psichiatra, il padre però non le crederà. La morte della madre sconvolgerà Arif e Bahar, troppo occupata tra le cure in ospedale e il lavoro, non riuscirà ad andare al funerale. Nel frattempo Fusun rivelerà a Jale di essere incinta di Sinan, l’uomo però la evita da giorni. La dottoressa per farli incontrare li chiuderà in una stanza.

