Le anticipazioni de La forza di una donna svelano cosa succederà venerdì 25 luglio 2025, per proteggere i figli da Sirin Bahar tornerà a casa sua.

Andranno in onda domani, venerdì 25 luglio 2025, gli ultimi episodi de La forza di una donna prima della solita pausa del weekend. Sul web sono già emerse molte interessanti anticipazioni, cosa succederà? Dopo la morte di Ulviye, Arif e Yusuf stanno affrontando il loro dolore e Bersan proverà ad approfittare del momento per riconciliarsi con l’ex fidanzato. Ceyda, invece, cercherà di far capire a Bahar che Arif si è innamorato di lei.

Yeliz, con l’intenzione di smascherarla, proverà a farsi dare il numero di cellulare da Sirin ma lei lo ha cambiato. Enver e Hatice saranno molto preoccupati per la figlia, lei però tenterà di rassicurarli dicendo e andrà dallo psichiatra. Stando alle anticipazioni de La forza di una donna Bahar deciderà di parlare con la madre e il patrigno. Al momento non sa se riuscirà a guarire ed è per questo che chiederà loro di prendersi cura dei bambini se lei non ce la farà. Sirin con la sua solita cattiveria farà ascoltare la conversazione a Nisan che non reagirà affatto bene.

Anticipazioni La forza di una donna 25 luglio 2025: Enver discute con Hatice, non crede che Sirin cambierà

L’ennesima strategia della sorellastra spingerà Bahar a lasciare la casa della madre per proteggere i suoi figli dalla sua cattiveria. Insieme a Doruk e Nisan tornerà quindi nel vecchio appartamento, Hatice e il marito proveranno a farle cambiare idea ma non ci riusciranno. Enver, furioso con la figlia, deciderà di andare con Barak e i suoi figli. Nel frattempo Sirin accetterà di recarsi dallo psichiatra che le ha suggerito Jale e inizierà a riflettere sul suo passato in terapia.

Nelle puntate de La Forza di una donna di venerdì 25 luglio 2025 Enver passerà da casa per prendere le sue cose e discuterà con la moglie a causa del comportamento di Sirin. Lui non crede che la figlia possa davvero cambiare. Stando alle anticipazioni Jale troverà il coraggio di rivelare ciò che prova a Musa, gli dirà anche che vuole chiedere il divorzio. Intanto Sema informerà Bahar e le sue colleghe che lo stipendio arriverà in ritardo a causa di alcune lamentele da parte dei clienti. Lei in preda alla preoccupazione chiederà aiuto ad Enver e lui sarà molto disponibile.