Le anticipazioni de La forza di una donna svelano cosa succederà giovedì 25 settembre 2025, Bahar dopo l'intervento sta meglio, Enver è sul punto di...

Nelle nuove puntate de La forza di una donna le cose per Bahar inizieranno finalmente ad andare meglio? Sin dall’inizio la sua è stata una storia piena di drammi e difficoltà, per cinque anni si è occupata da sola dei suoi figli convinta che il marito fosse morto, adesso però può contare sul sostegno di alcuni nuovi amici e della sua famiglia. Non è stato semplice ma si è riconciliata con la madre ed Enver non l’ha mai lasciata sola, con Sirin invece il rapporto non è affatto idilliaco.

Giulia Salemi e il rapporto con il figlio Kian: "Io e Pierpaolo non vogliamo esporlo"/ "Abbiamo deciso..."

Bahar ha rischiato di morire, le sue condizioni di salute infatti si sono aggravate sempre di più nell’ultimo periodo ma una delicata operazione l’ha salvata. Per molti giorni è rimasta ricoverata in ospedale, le anticipazioni de La forza di una donne trapelate sull’episodio di giovedì 25 settembre 2025 fanno sapere che potrà finalmente tornare a casa dai suoi figli.

Lucia Mascino: “Cristiana Capotondi? Sul set c’era distanza, poi…”/ Retroscena su La Ricetta della Felicità

Anticipazioni La forza di una donna 25 settembre 2025: Piril torna a casa da Sarp

Doruk e Nisan hanno sentito moltissimo la mancanza della madre e non vedranno l’ora di riaverla a casa con loro, però saranno tutti emozionati e felici del suo ritorno. I suoi cari la aspetteranno a casa, tutti impazienti di poterla riabbracciare dopo il difficile periodo che ha dovuto affrontare.

Ora che sta meglio Enver sembrerà essere intenzionato a rivelare a Bahar la verità su Sarp, cioè che è ancora vivo. Le anticipazioni de La forza di una donna svelano che Arif non sarà d’accordo perché il suo desiderio è quello di convolare a nozze con lei. Nella puntata di domani, giovedì 25 settembre 2025, Piril tornerà a casa dal marito e scoprirà cosa è successo alle sue guardie del corpo.

Rosario Guglielmi, ex di Temptation Island lo smaschera: "Falso principe azzurro"/ "Meglio str*zi ma sinceri"