Le anticipazioni de La forza di una donna svelano cosa succederà venerdì 26 settembre 2025, Bahar esce dall'ospedale e torna a casa, Arif non crede al padre

Le condizioni di salute di Bahar continuano a migliorare ne La forza di una donna, la donna ha rischiato di morire ma grazie al trapianto di midollo è fuori pericolo. Per un po’ è rimasta in ospedale in pessime condizioni e tutti i suoi cari hanno sentito moltissimo la sua mancanza, soprattutto i figli. Sia Doruk che Nisan hanno visto Sarp, quando il bambino l’ha rivelato alla madre lei non ci ha creduto, la figlia invece ha preferito non dirle nulla per non farla stare peggio.

Keanu Reeves e Alexandra Grant smentiscono matrimonio segreto: "Non siamo marito e moglie"/ Il loro rapporto

Nella puntata de La forza di una donna che andrà in onda alle 16.10 su Canale 5 domani, venerdì 26 settembre 2025, Bahar tornerà finalmente a casa dopo essere stata dimessa dall’ospedale e potrà riabbracciare i suoi cari con grande gioia. Le anticipazioni trapelate sul web rivelano che la figlia non vedrà l’ora di dirle che ha rivisto il padre.

Belen Rodriguez, lite furiosa in strada: "State lontani da me e mia figlia Luna"/ Cos'è successo

Anticipazioni La forza di una donna 26 settembre 2025: Bahar ha usato Arif? Lui non crede al padre

Gli affezionati fan della nota soap opera turca sono curiosi di sapere cosa accadrà nei prossimi appuntamenti, specie tra la protagonista e il marito. Scoprirà presto che è ancora vivo? Hatice ed Enver convinceranno Nisan a non rivelare ancora la verità alla madre perché è ancora debole, le chiederanno infatti di aspettare per darle il tempo di riprendersi del tutto dopo l’operazione.

Nel frattempo Yusuf dirà al figlio di essere convinto che Bahar e gli altri lo abbiano solo usato fino ad ora. Stando alle anticipazioni de La forza di una donna relative alla puntata di venerdì 26 settembre 2025 Arif non darà ascolto al padre, non gli dirà nemmeno di aver regalato l’anello di sua madre a Bahar.

Chi è Federico, corteggiatore di Cristiana Anania a Uomini e Donne/ "Mi ha colpita la sua umiltà"