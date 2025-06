Le anticipazioni de La forza di una donna svelano cosa succederà venerdì 27 giugno 2025, Jale vive un momento di crisi, Enver è preoccupato per Sirin.

Sta per giungere al termine un’altra settimana de La forza di una donna, prima dello stop previsto durante il weekend però i telespettatori assisteranno ad altre interessanti novità nella puntata di domani, venerdì 27 giugno 2025. La soap opera turca continua a conquistare un notevole successo dal punto di vista degli ascolti, infatti ogni giorno moltissime persone la seguono. Quando va in onda? Da lunedì a venerdì su Canale 5 alle 14.45 oppure su Mediaset Infinity in streaming.

Sono tante le vicende che stanno facendo incuriosire sempre di più i fan de La forza di una donna, specie il coinvolgimento di Serin nella tragica morte di Sarp. In molti si chiedono come mai provi così tanto rancore nei confronti della sorellastra e se la verità verrà presto a galla. Spazio però anche ad altri personaggi, le anticipazioni relative all’episodio di venerdì 27 giugno 2025 rivelano che Jale si lascerà travolgere da un grande rimorso, quello di non essere per suo figlio una madre ideale, come quelle che preparano i biscotti e supportano sempre i loro figli.

La forza di una donna, anticipazioni 27 giugno 2025: Enver preoccupato per Sirin, pensa che le serva uno psichiatra

A causa del rimorso che prova Jale finirà per prendersela con il marito, tra loro infatti scoppierà un acceso litigio nella puntata che verrà trasmessa domani. Ma non è tutto, stando agli spoiler la dottoressa durante una chiacchierata on Sinan si renderà conto di non essere più innamorata dell’uomo che ha sposato.

Intanto Enver continuerà ad essere sempre più preoccupato per Sirin, dopo quello che è successo è convinto che la figlia dovrebbe iniziare un percorso con uno psichiatra per cercare di ritrovare la serenità che non ha più da anni. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che nell’episodio di venerdì 27 giugno 2025 il marito di Hatice non potrà fare a meno di pensare al cellulare di Sarp.

