Le anticipazioni de La forza di una donna svelano cosa succederà sabato 27 settembre 2025, Nezir escogita un piano per far uscire Sarp allo scoperto.

La forza di una donna tornerà a tenere compagnia ai suoi tantissimi fan anche sabato 27 settembre 2025 con la messa in onda di bene tre episodi su Canale 5 dalle 14.39. Una novità che i telespettatori hanno subito apprezzato e non vedono l’ora di vedere le nuove vicende per scoprire ogni dettaglio. Come al solito gli episodi saranno disponibili sia in televisione che in streaming sul sito Mediaset Infinity, saranno tanti ed intriganti i colpi di scena che spiazzeranno non poco i fan.

Dopo un lungo ricovero e tanta sofferenza Bahar è finalmente tornata a casa circondata dall’affetto dei suoi cari. Amici e familiari infatti l’hanno accolta con grande gioia, erano tutti impazienti di riabbracciarla dopo il terribile periodo che ha affrontato. Le anticipazioni rivelano che Enver sarà pensieroso, crede che sia arrivato il momento di rivelare alla donna che Sarp è vivo, nel frattempo Nisan dirà alla madre di doverle dire una cosa molto importante.

Anticipazioni La forza di una donna 27 settembre 2025: Nisan vuole rivelare la verità a Bahar, Nezir ha un piano

Nisan vuole rivelare alla madre che Sarp non è morto, i nonni però la convinceranno ad aspettare fin quando la madre non si sarà ripresa del tutto. Intanto Yusuf parlando con il figlio gli dirà di essere convinto che Bahar e gli altri lo hanno solo sfruttato perché avevano bisogno di lui. Arif non sarà affatto d’accordo con il padre e gli dirà di aver dato alla sua amata l’anello di sua madre

Nel frattempo Nezir escogiterà un subdolo piano con l’obiettivo di far uscire allo scoperto Sarp. L’uomo deciderà di seguire il consiglio di Azmi, cioè usare come esche Bahar, Doruk e Nisan. Le anticipazioni de la forza di una donna fanno sapere che Azmi negli episodi di sabato 27 settembre 2025 prenderà in affitto un appartamento vicino a quello dell’ex moglie di Sarp per poterla osservare. Anche Elx sarà coinvolto nel piano e rivelerà a Munir ciò che sta succedendo.

