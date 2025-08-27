Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano cosa accadrà giovedì 28 agosto 2025, Per Bahar c'è una nuova speranza, Enver resta sconvolto.

Con le sue intriganti vicende La forza di una donna continua ad appassionare sempre di più i suoi affezionati fan che quotidianamente restano incollati al televisore in attesa di scoprire tutto ciò che accadrà. Da lunedì a venerdì i telespettatori possono guardare ben due episodi al giorno, in onda dalle 17.15 su Canale 5, invece in streaming possono recuperarli in qualsiasi momento su Mediaset Infinity.

Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano cosa succederà negli episodi di domani, giovedì 28 agosto 2025. Enver riceverà un nuovo ordine da Abbas e questa volta sarà davvero importante ed impegnativo. L’uomo gli chiederà duecento camicie ma lui per paura di non riuscire a portare a termine il lavoro penserà di rifiutare. Ad aiutarlo ci penseranno però Ceyla, Bahar, Yeliz, Ferdane e Arif, in questo modo non dovrà fare tutto da solo.

Anticipazioni La forza di una donna 28 agosto 2025: Hatice riceve una telefonata, Enver resta sconvolto

L’ex amante del marito di Hatice telefonerà a quest’ultima e le parlerà del legame di parentela che c’è tra le loro figlie. Negli episodi di domani, giovedì 28 agosto 2025, farà notare alla donna che sua figlia Burcu essendo la sorella di Bahar potrebbe essere compatibile e se così fosse potrebbe donarle lei il midollo.

Stando alle anticipazioni de La forza di una donna Enver si recherà nel negozio di Mahir per riprendere il cellulare di Bahar e le foto di Sarp che si trovano al suo interno. L’uomo però riconoscerà Sarp e gli dirà di aver visto sia lui che Sirin, una notizia che sconvolgerà non poco Enver. Quest’ultimo si precipiterà dalla figlia, lui è convinto che sappia dove si trova Sarp, lei però negherà e lo inviterà a non rivelare la verità a nessuno per non mettere a rischio la loro sicurezza. Il padre non crederà alle sue parole, negli episodi di giovedì 28 agosto 2025 infatti deciderà di rivolgersi alla Polizia.

