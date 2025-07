Le anticipazioni de La forza di una donna svelano cosa succederà lunedì 28 luglio 2025, Sirin vuole che Enver torni a casa, lui resta da Bahar dopo la lite.

La situazione sarà sempre più delicata per la famiglia di Bahar, nei prossimi episodi de La forza di una donna infatti i colpi di scena non mancheranno e saranno moltissimi i telespettatori a rimanere senza parole. Si fanno sempre più intriganti le trame della soap opera turca, trasmessa su Canale 5 alle 15.45 da lunedì a venerdì, ogni giorno cattura l’interesse di tantissimi fan.

Quelli di oggi saranno gli ultimi episodi de La forza di una donna prima della consueta pausa prevista durante il fine settimana, però lunedì 28 luglio 2025 la soap tornerà in onda con tante intriganti novità. Cosa succederà ai protagonisti? Stando alle anticipazioni che sono state rese note fino ad ora, Sirin desidera che il padre torni a casa ed è per questo che metterà in atto un’altra folle strategia. Un uomo chiamerà Hatice e dopo averle detto di essere lo psicologo della figlia la metterà in guardia dicendole che la ragazza è a rischio suicidio, una rivelazione che la spaventerà moltissimo.

Anticipazioni La forza di una donna 28 luglio 2025: Enver litiga con Hatice e Sirin

Negli episodi che andranno in onda dopo il breve stop Bahar chiederà un aiuto economico al patrigno perché rimarrà senza denaro, lui sarà molto felice di aiutarla però farà un’amara scoperta che lo spiazzerà non poco non appena si recherà in banca. La proagonista cercherà di apparire come sempre forte e sorridente, le sue condizioni di salute però peggioreranno.

Bahar nelle puntate di lunedì 28 luglio 2025 si lascerà travolgere da un momento di sconforto pensando che la sua malattia sta causando dei problemi non solo a lei ma anche alla sua famiglia. Stando alle anticipazioni de La forza di una donna Enver discuterà in modo animato con Sirin e la moglie, deciderà quindi di trasferirsi definitivamente da Bahar. Hatice, ignorando la disapprovazione di Sirin, andrà a trovare la figlia e i nipoti. Intanto, Musa e Jale riveleranno di aver deciso di divorziare.

