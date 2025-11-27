Le anticipazioni de La forza di una donna svelano cosa succederà venerdì 28 novembre 2025, per proteggere Arif Bahar gli chiede di andare via.

Diversi colpi di scena hanno tenuto con il fiato sospeso gli affezionati fan de La forza di una donna nell’ultimo periodo e saranno ancora molte le novità che terranno tutti incollati allo schermo. Bahar è stata costretta a fuggire con Sarp e i loro figli per proteggere la loro incolumità e da un po’ vivono in una casa di montagna, dove sono stati raggiunti anche da Piril e gli altri figli di Sarp.

Le tensioni tra loro non sono mancate ma per il bene dei bambini stanno cercando di andare tutti d’accordo, la protagonista però non ha intenzione di continuare a vivere con loro. Nei precedenti episodi de La forza di una donna Bahar ha infatti architettato un piano per scappare insieme ai suoi figli con l’aiuto di Arif. Il suo obiettivo è quello di tornare a vivere a casa loro. Sarp però scoprirà tutto e complicherà non poco le cose.

Anticipazioni La forza di una donna 28 novembre 2025: Sarp minaccioso con Arif, Piril turbata

Bahar proverà a scappare di notte con Doruk e Nisan, arriverà Arif ad aiutarli ma quando Sarp li scoprirà si scontrerà con l’uomo. In seguito al tentativo di fuga fallito la tensione sarà alle stelle nella casa di montagna, cosa accadrà nella puntata di domani?

Stando alle anticipazioni de La forza di una donna trapelate sul web Arif cercherà di proteggere Nisan e Doruk ma l’atteggiamento di Sarp sarà alquanto minaccioso nei suoi confronti. Nell’episodio che verrà trasmesso venerdì 28 novembre 2025 Bahar sarà costretta a prendere una decisione per proteggere Arif, dimostrando ancora una volta quanto sia legata a lui. Cosa farà? Gli chiederà di andare via, nel frattempo Piril sarà molto turbata notando la forte gelosia di Sarp neo confronti della sua prima moglie.

