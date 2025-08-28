Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano cosa accadrà venerdì 29 agosto 2025, Enver minaccia Sirin di andare alla Polizia.

Diventano sempre più intriganti le trame de La forza di una donna, infatti la curiosità dei suoi tantissimi fan aumenta ogni giorno di più, in termini di ascolti la nota soap opera turca sta conquistando risultati notevoli. Nelle ultime settimane ha subito diverse variazioni di orario ma riesce comunque a tenere incollati al televisore moltissimi telespettatori che puntata dopo puntata si chiedono cosa accadrà.

Ci saranno diversi colpi di scena nei nuovi appuntamenti de La forza di una donna, al momento in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 17.15. Cosa succederà negli episodi che verranno trasmessi domani, venerdì 29 agosto 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web di fronte alla diffidenza dei suoi genitori Sirin li porterà al cimitero per far vedere loro le tombe di Bahar e dei suoi figli.

Anticipazioni La forza di una donna 29 agosto 2025: Julide si reca da Enver, vuole riavvicinarsi a Bahar

Con il suo gesto Sirin cercherà di dimostrare ad Hatice ed Enver di non aver mentito, il padre però vuole che lo aiuti ad incontrare Sarp dal momento che è l’unica che lo ha visto e ha avuto un confronto con lui. L’uomo la minaccerà dicendo che si rivolgerà alla Polizia e confesserà che in realtà il marito di Bahar è ancora vivo.

Nelle puntata di venerdì 29 agosto 2025 Bahar trascorrerà una serata diversa dal solito insieme ad Arif, Enver, Musa, Ceyda e Yeliz. Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano che Enver minaccerà ancora Sirin dicendole che andrà dalla Polizia se Sarp non lo contatterà in tempo. Julide si presenterà da lui chiedendogli di accompagnarla da Bahar, la sua intenzione è quella di riavvicinarsi a lei e ai suoi nipoti, questo però farà insospettire il marito di Hatice. Intanto Jale proporrà ad Hatice di far ricoverare in un ospedale psichiatrico la figlia Sirin.

