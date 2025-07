Le anticipazioni de La forza di una donna svelano cosa succederà martedì 29 luglio 2025, la moglie di Sarp scopre una sconvolgente verità.

Cosa succederà ne La Forza di una donna dopo il solito stop del fine settimana? Non mancheranno i colpi di scena durante i nuovi appuntamenti. Gli episodi della soap opera turca vanno in onda su Canale 5, ma il palinsesto continua a subire variazioni, oggi verranno trasmessi alle 17.15, domani invece alle 16. Cosa accadrà nelle puntate di martedì 29 luglio 2025? Stando agli spoiler trapelati fino ad ora sul web Arif organizzerà un pic nic con Nisan, Bahar e Doruk, anche Ceyda, Enver e Yeliz si uniranno a loro.

A rovinare la piacevole armonia ci penserà Hikmet che farà ingelosire Ceyda con il suo comportamento. L’amica di Bahar, però, riceverà una notizia che la renderà davvero felice nelle puntate che andranno in onda domani, martedì 29 luglio 2025. Di che si tratta? Scoprirà che il figlio Arda potrà rimanere per tutto il mese insieme a lei.

Anticipazioni La forza di una donna 29 luglio 2025: la moglie di Sarp scopre una sconvolgente verità

Nei precedenti episodi della soap opera turca che sta facendo sempre più breccia nel cuore di moltissimi telespettatori è emerso che Sarp è ancora vivo. L’uomo ha cambiato identità, il suo nuovo nome è Alp e si è creato una nuova famiglia dopo l’incidente. Gli spoiler fanno sapere che festeggerà il primo compleanno dei gemelli nati dall’unione con la sua seconda moglie Piril. La donna scoprirà una verità che la sconvolgerà non poco, quale? Il padre le dirà di aver scoperto che Bahar e i suoi figli sono ancora vivi.

Le anticipazioni de La forza di una donna si lasciano sfuggire altri interessanti dettagli in merito alle puntate di martedì 29 luglio 2025. Cosa succederà? Ceyda non vedrà l’ora di rivedere il figlio, le cose però potrebbero andare in modo diverso da come sperava. Nel frattempo la moglie di Sarp scoprirà che la madre del marito, al momento ospite di suo padre Suat, vuole impedirle di rivelare all’uomo che la sua prima famiglia non è davvero morta. Anche Hatice farà una scioccante scoperta, cioè che Sirin minaccia di non donare a Bahar il midollo osseo durante l’intervento.