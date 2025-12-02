Le anticipazioni de La forza di una donna svelano cosa accadrà mercoledì 3 dicembre 2025, Suat rifiuta la richiesta di Bahar, Sarp chiede a Piril di restare

La programmazione di Canale 5 ha subito un nuovo cambiamento che ha reso felici i fan de La forza di una donna, infatti potranno assistere a ben due episodi al giorno. La dizi turca va in onda alle 16.05 e alle 18 e i colpi di scena stupiscono quotidianamente i telespettatori. In molti speravano di rivedere Bahar e Sarp insieme ma dopo tutto quello che è successo sembra che lei non abbia nessuna intenzione di tornare insieme al marito.

Sarp le ha giurato di non essere mai stato innamorato della sua seconda moglie, ma questo non ha fatto cambiare idea a Bahar. Piril ha sentito tutto e in preda allo sconforto ha tentato di suicidarsi, la protagonista però è riuscita a fermarla. Sul web sono trapelate alcune anticipazioni in merito agli episodi che andranno in onda domani, mercoledì 3 dicembre 2025. Cosa succederà? Suat porterà via Piril e i suoi figli dalla casa di montagna perché pensa che lì non siano più al sicuro.

Anticipazioni La forza di una donna 3 dicembre 2025: Suat rifiuta la richiesta di Bahar

Il padre della moglie di Sarp ha deciso di portarli in un albergo dove saranno al sicuro, Bahar pregherà Suat di portare via anche lei, Doruk e Nisan ma l’uomo non accoglierà la sua richiesta. Nel frattempo Sarp chiederà a Piril di non andare via, lei però gli dirà che piuttosto che stare con un uomo che non la ama preferisce restare da sola.

Cos’altro accadrà a La forza di una donna nelle puntate di mercoledì 3 dicembre 2025? Le anticipazioni rivelano che Nezir chiederà ad Azmi di trovare a tutti i costi la casa in cui Sarp si sta rifugiando insieme alla sua famiglia. Intanto Sirin combinerà l’ennesimo guaio e questa volta Hatice perderà la pazienza nei confronti della figlia.

