Le anticipazioni de La forza di una donna svelano cosa succederà giovedì 3 luglio 2025, Bahar riceve una lettera scritta da Sarp, Enver parla con Hatice...

Tante le novità in vista nei prossimi episodi de La forza di una donna, i telespettatori hanno capito che molti segreti che riguardano il passato non sono ancora venuti a galla e sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà. La soap opera turca va in onda su Canale 5 alle 15.10 da lunedì a venerdì ed è sempre disponibile anche in streaming sul sito Mediaset Infinity. Sul web sono state rese note alcune interessanti anticipazioni sulla puntata di domani, giovedì 3 luglio 2025, che cattureranno non poco l’attenzione dei fan.

Dagli spoiler de La forza di una donna scopriamo che nell’episodio di domani Yeliz mangerà con Bahar e cercherà di convincerla a leggere i messaggi sul telefono ritrovato del marito, un gesto che però lei non vuole fare. Intanto, Bersan continuerà a pensare che ci sia qualcosa tra Bahar ed Arif.

La forza di una donna, anticipazioni 3 luglio 2025: Enver sospettoso, Hatice mette in guardia Sirin

Quando tornerà a casa Bahar guarderà insieme ai suoi figli delle vecchie foto di Sarp sul suo telefono e ne noterà una che il marito ha scattato lo stesso giorno in cui è morto nella Bottega del suo vecchio amico Bahtiyar a Toprakli. La cosa la farà incuriosire deciderà di recarsi dall’uomo insieme a Doruk e Nisan.

L’amico di Sarp consegnerà a Bahar una lettera che aveva scritto il marito per lei prima di morire. In questa le raccontava le sue origini e il suo desiderio di farla riconciliare con Hatice. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che nella puntata di giovedì 3 luglio 2025 Enver si confiderà con la moglie. Lui è convinto che Sirin sulla vicenda di Sarp non abbia detto tutta la verità. Dopo aver parlato con il marito Hatice inviterà la figlia ad essere più discreta nei confronti del padre per impedirgli di scoprire come sono andate davvero le cose con Sarp.

