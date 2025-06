Le anticipazioni de La forza di una donna svelano cosa succederà lunedì 30 giugno 2025, Bahar chiede un favore ad Arif, Sirin è in ansia.

La forza di una donna sta per fermarsi in vista del weekend ma tornerà in onda su Canale 5 lunedì 30 giugno 2025 con tante novità e interessanti colpi di scena. La soap opera turca sta facendo breccia nel cuore di moltissime persone, sono tanti i momenti che riescono ad emozionare e commuovere i suoi tantissimi fan, questi si chiedono se Bahar riuscirà presto a prendersi una rivincita personale dopo i terribili e difficili momenti che ha vissuto dopo la morte di Sarp.

In attesa dell’ultimo appuntamento settimanale de La forza di una donna i fan si chiedono cosa vedranno nei prossimi episodi, sul web sono già trapelate alcune anticipazioni in merito alla puntata di lunedì 30 giugno 2025. Cosa succederà? Nisan e Doruk con la loro scuola parteciperanno ad una vendita di beneficienza. Avevano chiesto alla madre di invitare il nonno dal momento che tutti gli altri sarebbero stati circondati da genitori e parenti, lui però ha rifiutato. Per consolare i figli Bahar aveva assicurato loro che sarebbe stata presente all’evento, ma non potrà farlo ed è per questo che farà una richiesta ad Arif.

La forza di una donna, anticipazioni 30 giugno 2025: Bahar accusa nuovi malori, Sirin chiede aiuto ad Hatice

Per evitare che i figli siano totalmente da soli alla vendita di beneficienza Bahar chiederà ad Arif di fingere per un giorno di essere il loro papà, una richiesta che metterà Nisan in imbarazzo e farà ingelosire non poco l’ex fidanzata di Arif, infatti farà una scenata.

Nei precedenti episodi de La forza di una donna a causa del forte stress e della stanchezza era svenuta mentre era al lavoro. Stando alle anticipazioni relative alla puntata di lunedì 30 giugno 2025, svenimenti e malori saranno sempre più frequenti. Nel frattempo Sirin sarà in ansia perché ha paura che il padre abbia capito il suo collegamento con il telefono di Surp. Visibilmente agitata chiederà aiuto alla madre per evitare che la verità venga a galla. Hatice scoprirà che Enver ha spedito il telefono di Sarp a Bahar e si precipiterà al laboratorio con la speranza di riuscire a recuperarlo.

