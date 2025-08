Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano cosa accadrà lunedì 4 agosto 2025, Bahar vuole affrontare Sirin ma attacca Enver e Hatice.

La settimana de La forza di una donna sta per concludersi e come al solito ha catturato l’attenzione di tantissimi fan nei precedenti episodi. Sul piccolo schermo la soap opera turca viene trasmessa alle 17.15, da lunedì a venerdì su Canale 5, e con le sue intriganti vicende sta conquistando un notevole successo dal punto di vista degli ascolti. Puntata dopo puntata sono tantissime le persone che per non perdere alcun dettaglio restano incollate al televisore, però chi non può seguirle sul piccolo schermo può farlo in streaming su Mediaset Infinity.

Anticipazioni If you love, nuova soap turca Canale5: quando in onda, cambia palinsesto/ Chi sono Ates e Leyla

In molti vanno a caccia di spoiler per scoprire in anticipo qualche interessante dettaglio, sul web sono già emerse alcune anticipazioni che svelano cosa accadrà dopo la pausa del fine settimana. Negli episodi de La forza di una donna di lunedì 4 agosto 2025 Bahar affronterà in modo duro Enver perché ha scoperto che lui era a conoscenza del fatto che Sarp avesse una relazione clandestina con Sirin.

Anticipazioni La forza di una donna, puntate settimana 4-8 agosto 2025/ Barah continua le ricerche di Sarp

Anticipazioni La forza di una donna 4 agosto 2025: Piril prova a convincere Alp ad andare in America

Nel nuovo appuntamento settimanale dell’amata soap opera turca che andrà in onda dopo lo stop Bahar sentirà il bisogno di affrontare la sorellastra dopo quello che scoperto. Enver cercherà di fermarla per impedire che le due incontrandosi si scontrino ancora.

Stando alle anticipazioni de La forza di una donna, nelle puntate di lunedì 4 agosto 2025 Sirin non sarà in casa quando Bahar si recherà lì. In preda alla rabbia e alla disperazione se la prenderà con la madre e il patrigno, si scaglierà infatti contro di loro accusandoli duramente. Dopo l’accaduto Enver manifesterà comunque il desiderio di aiutarla in un momento così difficile per lei. Nel frattempo Piril cercherà di convincere ‘Alp’ a trasferirsi subito in America. La donna ha paura che il marito possa scoprire che la sua famiglia in realtà è ancora viva.

Anticipazioni Io sono Farah, puntate dal 4 all'8 agosto 2025/ Farah viene arrestata ma Tahir corre in aiuto