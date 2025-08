Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano cosa accadrà martedì 5 agosto 2025, Piril e Alp pronti per tornare in America, Bahar pensa che Sarp...

Sono sempre più intriganti le vicdende de La forza di una donna e tutti coloro che seguono quotidianamente la soap opera turca si domandano cosa succederà ai protagoinisti nelle prossime puntate, in onda su Canale 5 alle 17.15 da lunedì a venerdì. Fino ad ora sono stati tanti i colpi di scena che hanno incuriosito non poco i telespettatori, da poco è emerso che Sarp è davvero vivo. L’uomo scoprirà presto che la sua prima moglie e i loro figli sono ancora vivi?

Stando alle anticipazioni de La forza di una donna negli episodi che andranno in onda domani, martedì 5 agosto 2025, Alp e Piril saranno pronti a tornare in America. Prima della partenza la coppia pranzerà con Suat e quando vedrà la sua vecchia Jeep lungo la strada si lascerà travolgere dalla malinconia ripensando ai momenti vissuti con Bahar. Dopo aver litigato con l’amica Yeliz sarà disperata, Ceyda però proverà a consolarla.

Anticipazioni La forza di una donna 5 agosto 2025: Bahar è convinta che Sarp non sia morto

Ricordiamo ai fan della dizi turca che possono segurla non solo in televisione ma anche in streaming su Mediaset Infinity. Arif si sta avvicinando sempre di più a Bahar e alla sua famiglia, nelle puntate di domani offrirà ospitalità ad Enver. I due ceneranno insieme, l’uomo rivelerà al marito di Hatice di essersi innamorato di una donna. Intanto Seyfullah minaccerà il marito e lo costringerà a prendere le distanze da Ceyda, la figlia però avrà il sospetto che è proprio per la sua amante che ha deciso di comprare il night club.

Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano che Bahar continiuerà ad essere quasi certa che il marito non sia davvero morto. Nelle puntate di martedì 5 agosto 2025 cercherà Julide, la madre di Sarp. Il motivo? Perché la donna potrebbe affidare i suoi figli al padre se lei non dovesse riuscire a guarire dalla sua malattia.