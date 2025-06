Su Canale 5 al posto di Uomini e Donne è approdata ieri una nuova soap opera turca che ha già incuriosito moltissimi telespettatori, il titolo è La forza di una donna. Una storia molto triste quella di Bahar, che dopo la morte del marito si è ritrovata a dover crescere da sola i loro figli affrontando non poco difficoltà. Dopo essere stata sfrattata da casa sua si è dovuta trasferire con i bambini in un quartiere poco raccomandabile, cosa succederà nei prossimi episodi?

Anticipazioni Beautiful, 5 giugno 2025/ Hope non cambia idea su Sheila, Ridge e Brooke rassicurano RJ

Saranno tante le vicende intriganti che terranno moltissimi telespettatori incollati alla televisione, vi ricordiamo però che gli episodi de La forza di una donna possono essere visti in qualsiasi momento in streaming su Mediaset Infinity. Sono trapelate alcune anticipazioni sulla puntata di domani, giovedì 5 giugno 2025. Cosa è emerso? In un periodo molto delicato e difficile Bahar potrebbe finalmente ricevere dal governatorato un aiuto economico, però ne perderà il diritto per colpa della madre.

Anticipazioni DOC prossima settimana, puntata del 10 giugno 2025/ Un’ombra dal passato torna a turbare Sonya

La forza di una donna, anticipazioni 5 giugno 2025: Bahar fa una sconvolgente scoperta

La madre di Bahar, Hatice, dichiarerà di poter dare una mano alla figlia e ai suoi nipoti ed è per questo motivo che il governatorato non accoglierà la richiesta di aiuto della donna. Quest’ultima sarà quindi costretta a recarsi a casa della madre, nonostante non si parlino da circa vent’anni, e farà una scoperta inaspettata.

Mentre aspettterà Hatice, infatti, apprenderà da Enver che il marito ogni tanto si recava lì per fargli visita. Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano anche che Bahar nella puntata di giovedì 5 giugno 2025 scoprirà che la madre aveva regalato delle pere Deveci a Sarp per portarle a lei.

Un posto al sole, anticipazioni 4 giugno 2025/ Elena e Gagliotti complici, Micaela torna e porta scompiglio

Bahar su tutte le furie con la madre, c’entra la morte di Sarp

A distanza di anni Bahar scoprirà perché Sarp per raccogliere delle pere che gli erano cadute è caduto dal traghetto, una caduta che non gli ha lasciato scampo. Gli spoiler fanno sapere che la donna sarà molto turbata.

Nell’episodio di domani de La Forza di una donna Bahar in preda alla rabbia si scaglierà duramente contro Hatice e subito dopo andrà via. Tornando a casa incontrerà Arif che dopo averla attirata a casa sua con una scusa abuserà di lei.