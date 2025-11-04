Le anticipazioni de La forza di una donna svelano cosa succederà mercoledì 5 novembre 2025, Piril raggiunge Sarp perché ha paura che torni con Bahar.

Saranno di sicuro molto intriganti i prossimi appuntamenti de La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.05 da lunedì a venerdì e alle 14.30 il sabato. Le ultime vicende infatti stanno tenendo con il fiato sospeso tutti coloro che quotidianamente seguono la dizi turca, sono tantissime le persone che non perdono un episodio per non lasciarsi sfuggire nessun dettaglio. Bahar per settimane ha vissuto momenti drammatici a causa dei suoi gravi problemi di salute.

Dopo l’operazione la protagonista de La forza di una donna voleva finalmente voltare pagina, stava anche pensando di sposare Arif ma il ritorno di Sarp ha cambiato tutto. Lei non riusciva a credere che fosse vivo quando ha rivisto il marito, ma ha dovuto fare i conti con un’altra dolorosa delusione. Bahar ha scoperto che nei cinque anni che sono stati lontani l’uomo si è risposato e ha avuto altri due figli. Lui però non ha mai smesso di amarla ed è corso da lei per proteggerla quando ha scoperto che volevano rapire lei, Nisan e Doruk.

Anticipazioni La forza di una donna 5 novembre 2025: Piril ignora i consigli di Suat e Munir, vuole andare da Sarp

Sarp ha portato la sua prima moglie e i loro figli in una casa di montagna perché convinto che lì sarebbero stati al sicuro, però ci sono state alcune spiacevoli sorprese. Nella casa non hanno trovato nulla da mangiare e il riscaldamento era rotto, pian piano però stanno cercando di risolvere tutto.

Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano che Bahar ha deciso di uscire di casa da sola dopo aver scoperto che il suo caricabatterie non funzionava più. Vuole comprarne uno nuovo per poter riaccendere il suo telefono a chiamare la madre, Sarp per non farla agitare non le ha ancora detto che Yeliz è stata uccisa. Nella puntata che andrà in onda domani, mercoledì 5 novembre 2025, Piril avrà paura che suo marito possa riavvicinarsi alla sua prima moglie. La donna ignorerà i consigli del padre e di Munir, deciderà infatti di recarsi nella casa di montagna.

