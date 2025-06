Cosa dovranno aspettarsi i telespettatori dalla puntata de La Forza di una donna in onda alle 14.45 di domani, venerdì 6 giugno 2025? Sarà l’ultimo appuntamento settimanale e non mancheranno le novità, la nuova soap opera turca da quando è approdata su Canale 5 sta catturando sempre di più l’attenzione di moltissime persone.

Tradimento sospesa: quando si ferma e perché non va in onda/ Scelta fatta Mediaset: cosa al suo posto

Prima di svelare cosa accadrà nell’episodio di domani ricordiamo a tutti che tutte le puntate, dopo la messa in onda in televisione, sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity. Dunque, stando alle anticipazioni Yeliz a breve convolerà a nozze e per l’occasione Bahar ha già deciso cosa indosserà, per lei sarà l’ennesimo tuffo nel passato.

Anticipazioni Beautiful, 6 giugno 2025/ Kate e Donna preoccupate per Eric, Ridge fa una proposta al padre

La forza di una donna, anticipazioni 6 giugno 2025: Nisan al settimo cielo per la sorpresa di Bahar

Bahar frugherà in uno scatolone e recupererà un abito che le aveva regalato Sarp, un dono per lei molto prezioso che custodisce con molta cura e amore da quando il marito non c’è più. Gli spoiler rivelano che anche la piccola Nisan vedendo l’abito della madre ne desidererà uno simile, lei però non potrà acquistarlo a causa dei suoi problemi economici.

Nella puntata de La forza di una donna di venerdì 6 giugno 2025 Bahar riuscirà a rendere davvero felice la figlia con una sorpresa inaspettata. Intanto, per sfuggire Hikmet, un uomo molto violento e possessivo, Ceyda troverà rifugio a casa di Bahar. Le anticipazioni, però, fanno sapere che l’uomo inizierà a minacciare anche lei.

Un posto al sole, anticipazioni 5 giugno 2025/ Gianluca preoccupato per Luca, malumori tra le sorelle Cirillo

Bahar sconvolta si scaglia contro Hatice

Scopriamo anche alcuni dettagli sulla puntata di oggi, 5 giugno 2025, stando alle anticipazioni Bahar non potrà ricevere dal governatorato il sussidio a causa delle dichiarazioni di sua madre che ha detto di poterla aiutare. Lei dovrà quindi andare a casa sua e scoprirà che Sarp andava da loro.

Bahar scoprirà che Hatice aveva dato delle pere al marito per potarle a lei ed è per raccoglierle che è caduto dal traghetto. La verità la sconvolgerà, in preda alla furia attaccherà Hatice e andrà via. Mentre tornerà a casa Arif le chiederà di andare a casa sua per fare le pulizie ma non appena resteranno da soli abuserà di lei.