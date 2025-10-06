Le anticipazioni de La forza di una donna svelano cosa succederà martedì 7 ottobre 2025, Sarp vuole proteggere la sua famiglia, Ceyda lavorerà per Jale?

Prima della breve pausa i tantissimi fan de La forza di una donna hanno finalmente assistito ad un episodio che da tempo aspettavano con ansia, cioè l’incontro tra Sarp e Bahar. Non appena si sono rivisti dopo ben cinque anni nessuno dei due è riuscito a trattenere la commozione, lei è apparsa sconvolta e incredula. Poco prima che lui suonasse i familiari le stavano dicendo che il marito è ancora vivo, per lei è stato uno shock rivederlo.

Scoprire che tutti i suoi cari erano a conoscenza del fatto che Sarp fosse ancora vivo farà sentire la protagonista profondamente delusa. Loro però non le hanno raccontato nulla perché le sue condizioni di salute erano molto gravi e non volevano farla stare peggio, anche Jale aveva vietato loro di rivelarle la verità sul marito fin quando non si sarebbe ripresa. Bahar però sarà molto arrabbiata e non accetterà le loro giustificazioni.

Anticipazioni La forza di una donna 7 ottobre 2025: Ceyda riceve una proposta di lavoro

I telespettatori dovranno aspettarsi molti altri colpi di scena nei nuovi appuntamenti della dizi turca, specie ora che Bahar e Sarp si sono rivisti, i telespettatori infatti sono impazienti di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate. Su Canale 5 gli episodi vanno in onda alle 16.05 ma possono essere seguiti anche in streaming su Mediaset Infinity.

Intanto sono trapelate alcune anticipazioni de La forza di una donna che si lasciano sfuggire intriganti dettagli sulla puntata di domani, martedì 7 ottobre 2025. Cosa accadrà? Gli uomini di Nezir continuano a sorvegliare Bahar e i suoi figli, Sarp vuole a tutti i costi proteggerli e per farlo chiederà aiuo a Munir, poi confesserà a Piril che Sirin ha delle compromettenti foto. Nel frattempo Jale farà un colloquio a Ceyda e le offrirà di lavorare per lei come baby-sitter di Bora.

